Garlasco, spunta un audio inedito di Chiara Poggi e Alberto Stasi in un momento privato, "non sono assatanata"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

FarWest ha recuperato la traccia audio di un presunto video privato registrato da Chiara Poggi e Alberto Stasi il 1° maggio 2007, tre mesi prima del delitto di Garlasco. L’inviata Chiara Ingrosso ha fatto ascoltare la ricostruzione di una conversazione tra i due fidanzati, nella quale la 26enne sembrava rimproverare al ragazzo una scarsa attenzione nei suoi confronti. “Non sono assatanata”, avrebbe detto a un certo punto.

L’audio inedito di Chiara Poggi e Alberto Stasi

Martedì 10 febbraio FarWest ha mandato in onda la ricostruzione di un audio estratto da un video privato di Chiara Poggi e Alberto Stasi.

La registrazione risale al 1° maggio 2007, circa tre mesi prima il delitto di Garlasco. Tra i due fidanzati è in corso una conversazione fatta di nomignoli e vezzeggiativi. La ricostruzione non rende il tono che i protagonisti potrebbero aver usato nella realtà, ma ascoltando le parole di Chiara Poggi emerge una leggera amarezza nei confronti del fidanzato.

ANSA

Rivolgendosi alla telecamera, Chiara Poggi diceva: “Il Tato non c’è mai, non ha mai tempo il fine settimana. Ci sono gli appunti, ci sono i suoi ca**i, ci sono i suoi amici”. E ancora: “Il Tato fa da sé tre volte a settimana, un giorno sì e un giorno no”.

Quindi: “Tu capisci? Questi uomini sono viziati, abituati ad avere sempre quello che vogliono”, e ancora: “Se la fidanzata non gli dà quello che vuole, pagano, vanno a tr**e e lo ottengono”.

“Non sono un’assatanata”

Verso la fine, Chiara Poggi dice: “Tu capirai che non sono un’assatanata“, a quel punto Alberto Stasi risponde: “Non ho mai pagato” e infine la ragazza conclude: “Farò finta di credergli”.

Chi è presente nello studio di Salvo Sottile conviene che si tratti di un momento giocoso tra i due fidanzati, ma c’è anche chi in quella ricostruzione vede il possibile movente mai trovato del delitto di Garlasco: Chiara, secondo gli ospiti, alludeva ai contenuti per adulti presenti nel computer del fidanzato.

La lettera inviata ai Poggi anni dopo il delitto di Garlasco

Nel frattempo, oltre al messaggio sul presunto assassino “Marco” rinvenuto nel cimitero di Garlasco pochi mesi dopo l’omicidio, dalle carte del Ris è tornata alla luce una lettera anonima che la famiglia Poggi, più precisamente a papà Giuseppe, ha ricevuto il 22 agosto 2022.

Nella missiva si legge:

Scemo (h)ai visto chi è stato a uccidere tua figlia altro che non c’entra niente dovevi guardarlo bene negli occhi che uomo di me**a sei è un assassino sei rimbambito.