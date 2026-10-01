Garlasco, spunta un'intercettazione choc della madre di Andrea Sempio: "Maledetta Chiara", ma Nuzzi chiarisce

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Il 29 ottobre 2025 in casa Sempio c’era tensione. Di lì a poche settimane si sarebbe concluso l’incidente probatorio sulle unghie di Chiara Poggi, con l’indagato sempre di più nel mirino della Procura di Pavia. Daniela Ferrari, la madre di Andrea, si lasciò andare in uno sfogo esasperato tra bestemmie e maledizioni: “Maledetta Chiara“, disse, per poi scagliarsi contro la famiglia Poggi. A Dentro la Notizia, tuttavia, il conduttore Gianluigi Nuzzi ha contestualizzato quello sfogo, che resta un momento privato all’interno di una casa in cui da mesi si viveva la pressione delle indagini e dei media.

L’intercettazione di Daniela Ferrari

Di questa intercettazione veniamo a conoscenza da un articolo pubblicato da Rita Cavallaro sul Giornale. Il 29 ottobre 2025, una cimice installata all’interno di casa Sempio, catturò uno sfogo di Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, al telefono.

Un mese dopo, il 27 novembre, il perito incaricato dalla Procura di Pavia, Denise Albani, in una pec inviata a tutte le parti comunicava la “piena concordanza” tra l’aplotipo Y rilevato sulle unghie di Chiara Poggi nel 2007 (due, per la precisione) e la linea paterna del profilo biologico di Andrea Sempio.

“Maledetta Chiara, i Poggi e il porco (bestemmia) che non li fa morire… maledetta”, queste le parole riportate dal Giornale e attribuite a Daniela Ferrari.

La stessa trascrizione è stata mostrata il 1° ottobre durante la puntata di Dentro la Notizia. Il conduttore Gianluigi Nuzzi, con un intervento, ha cercato di rimettere ordine.

Il commento di Gianluigi Nuzzi sulla madre di Sempio

“La prima reazione è di indignazione, nei confronti della mamma di Andrea Sempio”, dice Gianluigi Nuzzi in diretta, che aggiunge: “Però bisogna dirla tutta”.

Il conduttore ricorda che “questa mamma si ritrova da non so quanti anni il figlio puntalmente indagato nelle vicende dell’omicidio di Chiara Poggi, oppure si ritrova addirittura ad avere dei dubbi sul figlio assassino, se assassino è”.

Poi conclude: “Non dobbiamo dimenticare che dopo qualche mese, questa mamma ha tentato di togliersi la vita“, e ancora: “Quindi vedete, quando si legge un’intercettazione va sempre contestualizzata, e bisogna vedere se ha un rilievo penale, questa frase”.

Il punto sul delitto di Garlasco

Dal 28 settembre si è conclusa una fase dell’inchiesta sul delitto di Garlasco. La Procura chiederà il rinvio a giudizio per Andrea Sempio, ma nel frattempo sono emerse altre incongruenze nelle indagini condotte nel 2007. Secondo i pm di Pavia, tra gli atti mancherebbero due contro-analisi che avrebbero dimostrato l’assenza di Dna sui pedali della bicicletta Umberto Dei di Alberto Stasi.

Dopo questa scoperta, gli avvocati di Alberto Stasi (Giada Bocellari e Antonio De Rensis) chiedono a gran voce che venga fatta chiarezza, perché quel risultato – che il consulente dei Poggi, Marzio Capra, contesta – probabilmente avrebbe orientato diversamente le accuse contro l’attuale condannato.