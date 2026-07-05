Garlasco, spunta un iPhone mini di Andrea Sempio con 40 GB da analizzare, cosa può emergere dal cellulare

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Pavia, che ritiene Andrea Sempio e non Alberto Stasi colpevole dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, spunta un cellulare non ancora analizzato: si tratta di un iPhone 12 mini da 40 GB ancora in fase di approfondimento forense. Le indagini si chiuderanno a fine settembre, quando è attesa anche la decisione della pg di Milano Francesca Nanni sulla revisione del processo a Stasi, da cui dipende il destino di entrambi gli indagati.

Garlasco, un cellulare ancora da analizzare

Il lavoro della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco prosegue da oltre un anno con un livello di attenzione ai dettagli che non lascia nulla al caso.

Sebbene il rinvio a giudizio non sia ancora arrivato, per i magistrati pavesi la posizione è chiara: a togliere la vita a Chiara Poggi sarebbe stato Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, e non Alberto Stasi, l’ex fidanzato della 26enne che fu anche colui che ne rinvenne il corpo senza vita il 13 agosto 2007.

ANSA

Le indagini, però, non possono dirsi concluse. Nonostante la diffusione dell’informativa firmata dai Carabinieri, non si escludono nuovi sviluppi, e uno in particolare riguarda un dispositivo di cui finora si era parlato poco.

C’è un iPhone da 40 GB di Andrea Sempio

Tutti i device delle persone coinvolte nell’inchiesta sono stati passati al setaccio: i computer di Stasi e Poggi, già oggetto in precedenza di pesanti manomissioni, ma anche quelli di Sempio, che pure si era liberato di alcuni apparecchi.

L’informativa dei Carabinieri di via Moscova, a Milano, cita però anche un iPhone 12 mini che sarebbe stato in uso all’attuale indagato, contenente dati che potrebbero fornire un quadro più preciso di quanto accaduto il giorno dell’omicidio.

Nel documento si legge testualmente: “Il volume dei dati in esso presente si attesta intorno ai 40 GB e l’analisi di quanto estrapolato tramite copia forense non è stata conclusa. A operazioni di analisi ultimate sarà inviata opportuna integrazione delle attività svolte”.

Al momento non è chiaro se l’esame prosegua o sia stato sospeso, ma la mole di dati fa pensare che possano emergere elementi finora sconosciuti sul conto del 38enne.

La svolta a settembre

Difficilmente si avranno risposte prima di fine settembre, quando scadranno i termini per le indagini della Procura di Pavia. A quella data è attesa anche la decisione della Procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni, sull’eventuale richiesta di revisione del processo a Stasi, decisione da cui dipende in larga parte anche il destino del procedimento a carico di Sempio.

I due binari giudiziari restano intrecciati. Secondo quanto riportato da AGI, un eventuale processo a Sempio richiederebbe prima la revisione della condanna definitiva di Stasi, pena un conflitto tra giudicati senza precedenti. Nel frattempo la difesa di Stasi prepara l’istanza da presentare alla Corte d’Appello di Brescia.