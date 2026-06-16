Garlasco, spunta un nuovo testimone dopo 19 anni: "Sono stato minacciato a casa per quello che ho visto"

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Nelle carte della procura di Pavia comparirebbe un testimone che, nel luglio 2025, avrebbe riferito ai carabinieri di essere stato nei pressi della villetta di Garlasco il giorno dell’omicidio di Chiara Poggi. La trasmissione Filorosso lo ha rintracciato e ha mandato in onda la sua testimonianza.

Il presunto testimone del caso Garlasco

L’uomo, il cui nome non è stato rivelato, a Filorosso ha spiegato che la sua testimonianza sarebbe stata presa “sotto gamba” dagli inquirenti “ma io non ho detto una balla“.

“Io ero lì quel giorno (il 13 agosto 2007 quando è stata uccisa Chiara Poggi, ndr) e me lo ricordo benissimo. L’ho vista, aveva degli occhi spiritati che non hai idea, ma io me li ricordo quei dettagli”, ha detto l’uomo anche se non si capisce a chi faccia riferimento.

“Ricordo che la bicicletta era nera – ha aggiunto – e che aveva dei raggi lucidi, sembrava una bicicletta nuova”.

Il conduttore poi ha specificato “insomma la certezza è che hai visto una donna con i capelli biondi“.

“Da uomo, era una bella ragazza, ovviamente l’ho osservata con una particolare attenzione”, ha risposto il presunto testimone.

L’uomo sostiene di essere stato minacciato

L’uomo ha poi raccontato di aver spiegato ai carabinieri perché ci ha messo molto tempo a dirlo, circa 19 anni.

Il presunto testimone ha specificato di non essere di Garlasco e di non conoscere nessuno della zona. Si trovava nella località per motivi di lavoro.

“Io ricordo che con quella persona ci siamo anche guardati in faccia – ha aggiunto – e io sono stato anche minacciato per quello che ho detto e ho avuto paura perché non so come facevano a sapere quello che ho detto”.

Alla domanda su che tipo di minacce abbia ricevuto, l’uomo ha risposto che gli hanno “suonato il campanello di casa dicendomi di farmi i c…i miei che io di Garlasco non ne devo sapere niente”.

La richiesta di revisione di Stasi

Intanto Alberto Stasi, condannato per l’omicidio di Chiara Poggi, ha detto che con i legali sta “preparando la revisione“.

La dichiarazione è stata fatta davanti ai giudici che poi lo hanno scarcerato concedendogli l’affidamento in prova ai servizi sociali, a cui aveva dato parere favorevole anche la sostituta pg Valeria Marino.

Un procedimento, quello sull’esecuzione pena, del tutto slegato da quello di revisione che deve ancora partire.

L’ex bocconiano e contabile, però, rispondendo a poche domande dei magistrati ha fatto riferimento pure al lavoro della sua difesa – da lui condiviso con lo studio in prima persona degli atti della nuova inchiesta pavese – per arrivare a depositare l’istanza alla Corte d’Appello di Brescia, con cui punta a spazzare via la condanna del 2015 per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi.