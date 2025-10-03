Garlasco, spunta un secondo scontrino del parcheggio che aiuta Andrea Sempio: la versione dei genitori

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Tra gli elementi che riguardano Andrea Sempio e l’indagine a suo carico spunta un nuovo scontrino, emesso il giorno dopo il delitto di Garlasco nella stessa piazza di Vigevano in cui era stato il giorno prima. A mostrarlo in esclusiva è un inviato di Quarto Grado, che lo presenta ai genitori dell’indagato. Il padre racconta che il 14 agosto 2007, in effetti, aveva accompagnato il figlio Andrea a Vigevano per tornare alla libreria Feltrinelli per acquistare un libro. Lo store, infatti, il giorno prima risultava chiuso. Questo nuovo scontrino potrebbe "aiutare" Andrea Sempio e dimostrare che la famiglia sarebbe solita conservare ricevute e scontrini.

Il secondo scontrino

Nel corso della puntata di venerdì 3 ottobre Quarto Grado ha mostrato in esclusiva un nuovo elemento che potrebbe favorire la difesa di Andrea Sempio. Prima di approfondire, però, dobbiamo fare un passo indietro.

Il 4 ottobre 2008 Andrea Sempio fu ascoltato dai carabinieri di Pavia per informazioni testimoniali e consegnò spontaneamente uno scontrino emesso da un parchimetro in una piazza di Vigevano alle 10:18 del 13 agosto 2007, il giorno dell’omicidio di Garlasco.

Con quello scontrino Sempio volle dimostrare di non trovarsi a Garlasco mentre Chiara veniva uccisa, ma negli anni è stato sottolineato come quel biglietto, in verità, non dimostrasse granché in quanto non era indicata la targa dell’auto con cui l’allora 19enne si era mosso da Garlasco a Vigevano. Quel giorno la libreria era chiusa.

Ora è emerso che esiste un secondo scontrino, pinzato a quello precedente, emesso il 14 agosto 2007 – il giorno dopo – alle 17:32 con scadenza alle 18:32. Perché potrebbe essere importante?

La spiegazione dei genitori di Andrea Sempio

L’inviato di Quarto Grado ha dunque raggiunto la casa dei Sempio, a Garlasco, per presentare il nuovo elemento. Prima di mostrarlo, però, ha tentato di stimolare la loro memoria per chiedere se ricordassero quello scontrino e l’orario in cui era stato emesso.

Il padre dell’indagato, Giuseppe Sempio, ha risposto: "Il giorno dopo siamo tornati alla libreria, alla Feltrinelli". Quindi avrebbe accompagnato il figlio "che voleva quel libro a tutti i costi, non ricordo quale". Alla domanda su come faccia a ricordarsi questo dettaglio Giuseppe Sempio risponde che lui non sopporta le librerie. Incalzato sull’orario, il padre dell’indagato risponde: "Nel pomeriggio!". E in effetti sullo scontrino sono riportate le 17:32. Perché conservarlo? La madre Daniela Ferrari risponde mostrando un cassetto in cui da sempre vengono conservati documenti, ricevute e altre carte. Anche scontrini di vario tipo.

Perché potrebbe aiutare la difesa nelle indagini su Garlasco

Giuseppe Sempio, inoltre, sottolinea che già da prima ricordava dell’esistenza di quello scontrino. Ne aveva parlato all’avvocato Massimo Lovati, che gli aveva consigliato di trovarlo. Il padre di Andrea, però, era convinto di averlo buttato.

Ora per la difesa ciò potrebbe dimostrare almeno due cose: in primo luogo, una volta appreso che i Sempio sono soliti conservare ricevute e scontrini allontanerebbe i sospetti che quel biglietto fosse un alibi forzato.

In secondo luogo lo scontrino dimostrerebbe la reale intenzione di Andrea di acquistare quel libro. Per lo stesso motivo, infatti, sarebbe andato a Vigevano il giorno prima trovando il negozio chiuso. Secondo gli accertamenti di Quarto Grado, inoltre, in quel periodo la libreria Feltrinelli apriva solo al pomeriggio e Sempio, il giorno 13, vi era andato di mattina inutilmente.