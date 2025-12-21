Garlasco, spunta una nuova impronta di scarpa insanguinata sulle scale compatibile con la traccia 33
Una nuova impronta di scarpa compatibile con la traccia 33 sarebbe stata trovata in cima alle scale della villa di Garlasco: le novità sulle indagini
Una nuova impronta sarebbe stata trovata sulla scena del delitto di Chiara Poggi. Si tratterebbe dell’orma insanguinata di una scarpa che sarebbe stata individuata in cima alle scale dello scantinato della villetta di Garlasco, dove è stato trovato il corpo della 26enne. Una traccia, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, compatibile con l’impronta numero 33 lasciata dall’assassino.
La nuova impronta di scarpa insanguinata
A riportare la novità nella nuova inchiesta sui Garlasco è il Tg1, rivelando in un servizio la scoperta dell’impronta di una scarpa insanguinata, in una posizione che spiegherebbe la traccia 33 sul muro delle scale di casa Poggi, attribuita dalla procura di Pavia ad Andrea Sempio.
Una nuova traccia trovata sul gradino più alto, che darebbe forza all’ipotesi secondo cui l’assassino si sarebbe soffermato e sporto per osservare la vittima dall’alto dopo averla uccisa.
L’impronta numero 33 isolata sul muro in cima alle scale della villa di Garlasco
L’ipotesi su Garlasco
Secondo chi indaga, la postura sarebbe compatibile con l’impronta 33 isolata sul muro accanto al cadavere di Chiara Poggi.
Una traccia attribuita ad Andrea Sempio dai tecnici dattiloscopici, sulla base dei riscontri sulle 15 minuzie, i punti su cui ci sarebbe una corrispondenza con il palmo della mano dell’indagato.
Elemento da sempre contestato dagli esperti del team della difesa, che hanno messo in dubbio il metodo utilizzato dai consulenti nominati dalla procura di Pavia.
L’orario della morte di Chiara Poggi
Dalla perizia della consulente Cristina Cattaneo, inoltre, sarebbero emersi dubbi sull’orario della morte di Chiara Poggi.
Secondo i nuovi elementi dell’elaborato, riportato dal Tg1 ma non ancora depositato in procura, il delitto potrebbe essere stato commesso più tardi rispetto all’ora stabilita nella sentenza che ha condannato Alberto Stasi.