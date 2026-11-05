Garlasco, spunta una nuova testimone sull'orario della morte di Chiara Poggi: "Alle 12:15 se ne parlava già"

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Sull’omicidio di Garlasco, a distanza di quasi venti anni, continuano a emergere dettagli e testimoni che decidono di rivelare informazioni finora celate. Una testimone ha parlato dell’orario in cui si è diffusa la notizia della morte di Chiara Poggi che sarebbe precedente alla chiamata di Alberto Stasi alle forze dell’ordine. “Alle 12:15/12:30 già se ne parlava”, ha detto la donna.

La rivelazione della testimone

A un’inviata di Storie Italiane, una donna che lavorava, ai tempi del delitto, in un locale della zona, ha raccontato che intorno a mezzogiorno del 13 agosto 2007 è andata a lavoro per iniziare a preparare i buffet e che tra le 12:15 e le 12:30 sono iniziati ad arrivare i primi clienti.

“È da tanto che me lo tengo dentro – ha detto – non avevo mai voluto dirlo perché con tutto quello che sta succedendo, troppi suicidi che secondo me suicidi non sono… Però io ricordo che a mezzogiorno e mezzo, io stavo mettendo fuori il buffet e arrivava la gente parlando di questo”.

ANSA

La giornalista le chiede: “si parlava non di una ragazza morta, di una ragazza uccisa?”. La donna ha risposto: “Che era stata trovata una ragazza morta, poi nel pomeriggio si iniziò a parlare di omicidio e di tutto il resto”. L’orario indicato dalla dipendente del locale è precedente di circa un’ora a quello della chiamata di Alberto Stasi ai carabinieri.

“Il fatto di ricordarmi che noi, a mezzogiorno e mezzo, sapevamo già che una ragazza fosse morta, me l’ha fatto venire in mente l’avvocato Lovati, nelle prime interviste, quando lui diceva che si trovava a Vigevano a mezzogiorno e a mezzogiorno già lui sapeva di questa storia”, ha aggiunto.

Gli orari della scoperta della morte di Chiara Poggi

Secondo la ricostruzione ufficiale, Alberto Stasi avrebbe scoperto il cadavere di Chiara Poggi intorno alle 13.50 del 13 agosto 2007 e l’uomo ha dichiarato di aver fatto la chiamata ai carabinieri subito dopo mentre andava in caserma, ovvero tra le 13.52 e le 13 53. Ciò significa che, se il racconto della testimone fosse vero, la notizia della morte della ragazza si sarebbe diffusa oltre un’ora prima.

Ciò apre diversi scenari. Alberto Stasi potrebbe aver mentito ed essersi rivolto ai carabinieri successivamente, dopo aver preso tempo. Oppure c’era qualcun altro che aveva scoperto o che sapeva della morte di Chiara ben prima dell’arrivo di Stasi nella villetta di Garlasco.

Intanto, la donna che ha parlato a Storie Italiane, si è detta pronta ad andare in Procura a rendere la sua testimonianza. Un ipotesi nata nello studio del programma televisivo è che si possa provare a verificare se ci siano altre persone, che magari lavoravano nello stesso locale o nella zona, che hanno un ricordo simile a quello della nuova testimone e che getterebbe dubbi su quanto accaduto la mattina del 13 agosto 2007.

La replica di Massimo Lovati

In collegamento con Storie Italiane, l’avvocato Massimo Lovati ha detto che le parole della testimone “rafforzano il mio ricordo di quel giorno. Io scesi dal mio studio, che si trovava proprio sopra la fiera: era il secondo lunedì del mese, il mio compleanno, e fra le bancarelle strisciava questa notizia, c’è poco da fare. Io sarò sceso verso le 11:30/mezzogiorno, non dopo; al pomeriggio non avrei più avuto motivo di andare alle bancarelle, perché stavano già smontando”.

Secondo il legale, Stasi avrebbe mentito perché “non è vero che Chiara era ancora viva ed era sdraiata per terra, Chiara era in una posizione innaturale, in un lago di sangue, col collo storto e non poteva essere scambiata per viva, è ovvio”. Il riferimento è alla telefonata dell’uomo ai carabinieri in cui chiede un’ambulanza e dice che non sa se Chiara dia ancora viva.

L’ipotesi di Lovati che Alberto abbia mentito, ha aggiunto, “parte proprio da questo dato cronologico: lui non è mai entrato in quella casa, non ha mai scoperto alcun cadavere e quello che ha detto e riferito è quello che gli hanno suggerito gli assassini dopo averlo minacciato di fare la stessa fine di Chiara. La telefonata di Stasi è pura sceneggiatura, l’hanno capito anche i sassi, ma come fa a dire “stesa per terra” quando invece era già sulla scala?”.