Garlasco, Stasi difeso dalla madre Elisabetta Ligabò: "Innocente, sapevo che la verità sarebbe venuta a galla"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

La madre di Alberto Stasi, Elisabetta Ligabò, torna a parlare dopo anni di silenzio e a riaccendere la sua speranza sulla giustizia. “Ma io lo sapevo già che, prima o poi, la verità sarebbe venuta a galla, me lo sentivo” ha dichiarato in un’intervista, commentando le ultime clamorose rivelazioni emerse sul delitto di Garlasco dalla nuova indagine su Andrea Sempio, secondo cui sarebbero stato omesso l’esito negativo di due contro-analisi sulla presenza del Dna di Chiara Poggi sui pedali della bicicletta del figlio.

La svolta su Garlasco

Si tratta di dati che da quanto ricostruito dalla procura di Pavia non sarebbero stati comunicati ai pm di allora dai Ris di Parma e sui quali sono in corso ulteriori accertamenti, che potrebbero portare a smontare una delle prove ritenute centrali nella condanna ad Alberto Stasi.

Questo sviluppo della nuova indagine sull’omicidio di Garlasco contro Andrea Sempio, potrebbe dunque essere fondamentale per l’eventuale revisione del processo del 43enne e, come spera la madre, della dichiarazione della sua innocenza. “È arrivato il tempo della giustizia, quella con la G maiuscola. Dopo tanti anni di buio e di dolore, passo dopo passo, sta venendo a galla quella verità che io e mio marito abbiamo sempre saputo. Alberto è innocente” ha dichiarato Elisabetta Ligabò in esclusiva a Il Giornale.

ANSA

Le speranze di Elisabetta Ligabò

Nell’intervista, la mamma di Alberto Stasi si è detta “certa che la Procura accerterà responsabilità emotivi della mancata trasmissione dei dati. Mio figlio è stato bersaglio da subito, ma credevamo nella giustizia. Ci abbiamo sempre creduto. Le cose poi non sono andate come ci aspettavamo, ma non abbiamo mai perso la speranza”.

“Mi sono sempre fidata della giustizia. Oggi so che può sbagliare, ma so anche che può rimediare. La vita a mio figlio ha tolto tanto, ma forse in questo togliere ha anche dato tanto” ha dichiarato Elisabetta Ligabò, sottolineando come in tutti questi anni abbia portato Chiara Poggi nel cuore: “Tutto questo è anzitutto per lei” ha detto infine.

Le parole di Antonio De Rensis

Alla luce degli ultimi risvolti sull’inchiesta, il legale di Alberto Stasi, l’avvocato Antonio De Rensis, ha voluto rivolgere vicinanza alla famiglia del suo assistito e un ricordo al padre Nicola morto nel 2013, in un’intervista rilasciata a Ore 14.

“Ho capito adesso che cosa hanno passato Alberto, Giada (l’altro avvocato di Stasi, ndr.), Elisabetta e Nicola che non c’è più, che va sempre ricordato” ha detto l’avvocato a Salvo Sottile.

“Perché questa vicenda – ha aggiunto – è piena di dolore, ma le persone che hanno provocato questo dolore farò di tutto perché possano pagare, a tutti i livelli”.