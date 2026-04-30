Garlasco, Stasi non ha avuto l'ergastolo ma Sempio lo rischia per le aggravanti "crudeltà" e "motivi abietti"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Andrea Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi per il rifiuto di lei al suo approccio sessuale. Questo il movente del delitto di Garlasco secondo la procura di Pavia, che ha invitato l’indagato a un nuovo interrogatorio il prossimo 6 maggio. Nell’invito a comparire i pm contestano a Sempio le aggravanti della “crudeltà” e dei “motivi abietti“. Una circostanza che in caso di processo ed eventuale condanna potrebbe portare anche all’ergastolo come pena massima. Ergastolo che non ha ricevuto Alberto Stasi, per via del rito abbreviato e delle attenuanti generiche che gli sono state riconosciute.

Garlasco, Andrea Sempio rischia l’ergastolo

Andrea Sempio, indagato dalla procura di Pavia per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, rischia l’ergastolo in caso di processo ed eventuale condanna.

Siamo ancora nella fase delle indagini, ma nell’invito a comparire firmato dai pm pavesi e recapitato al 38enne emergono diversi elementi inediti.

ANSA

Da un lato il presunto movente del delitto, il rifiuto della ragazza all’approccio sessuale di lui, dall’altro la contestazione di due aggravanti, la “crudeltà” e i “motivi abietti”.

Proprio queste aggravanti, se venissero riconosciute, determinerebbero nell’ergastolo la pena massima in caso di eventuale condanna per omicidio volontario.

L’aggravante della “crudeltà”

La procura di Pavia contesta ad Andrea Sempio l’aggravante della “crudeltà“, “in considerazione dell’efferatezza dell’azione omicidiaria per il numero e l’entità delle ferite inferte alla vittima, di cui almeno 12 lesioni sul cranio e sul volto”.

L’aver agito con crudeltà o adoperato sevizie è una delle tanti circostanze aggravanti previste dal codice penale, all’art.61.

Secondo la dottrina maggioritaria in giurisprudenza, si parla di crudeltà quando si infliggono alla vittima ulteriori sofferenze non necessarie per l’esecuzione del reato.

L’aggravante dei “motivi abietti”

A Sempio viene contestata anche l’aggravante dei “motivi abietti“, riconducibili secondo l’accusa “all’odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale”.

Secondo la Corte di Cassazione, il motivo è abietto quando è “turpe e ignobile, tale da destare un profondo senso di ripugnanza in ogni persona di media moralità”.

Mentre è futile quando c’è una enorme sproporzione tra il motivo e la gravità del reato commesso.

Perché Alberto Stasi non è stato condannato all’ergastolo

Andrea Sempio rischia quindi l’ergastolo per l’omicidio di Chiara Poggi, una pena decisamente maggiore rispetto ai 16 anni di carcere inflitti ad Alberto Stasi.

Ma perché l’allora fidanzato della vittima non era stato condannato all’ergastolo, come oggi accade spesso in delitti del genere?

Il processo a Stasi si è tenuto prima della legge sul femminicidio e si è svolto con il rito abbreviato, che prevede di base la riduzione di un terzo della pena.

Inoltre, come spiega l’avvocata Anna Leone dell’Osservatorio Nazionale Violenza e Suicidi, a Stasi sono state concesse le attenuanti generiche (perché giovane e incensurato), ritenute equivalenti all’aggravante del legame affettivo.