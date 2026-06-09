Garlasco, Stasi parla di Sempio e della sera prima del delitto nell'interrogatorio: dallo scontrino alla pizza

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Nell’interrogatorio del 20 maggio 2025 sul delitto di Garlasco, davanti al procuratore capo di Pavia Fabio Napoleone, Alberto Stasi ha parlato di Andrea Sempio e della sera prima dell’omicidio di Chiara Poggi. In televisione sono stati mostrati alcuni spezzoni dell’interrogatorio.

Le parole di Stasi su Sempio e lo scontrino

A mostrare in tv alcuni spezzoni dell’interrogatorio di Alberto Stasi è stata la trasmissione Quarta Repubblica. A proposito di Andrea Sempio, Stasi ha dichiarato: "Prima di leggere le sit messe a disposizione dalla Procura di Vigevano all’epoca, non sapevo che esistesse una persona che si chiamava Andrea Sempio. Le avevo lette, mi aveva personalmente insospettito la questione dello scontrino, mi aveva lasciato un po’ sorpreso perché io normalmente non conservo uno scontrino del parcheggio per anni e lo esibisco al bisogno".

Poi ha ribadito: "Prima di allora non sapevo che esistesse il signor Andrea Sempio".

Le parole di Stasi sull’impronta 33

Alberto Stasi ha parlato anche dell’impronta 33 attribuita ad Andrea Sempio (ma contestata dalla sua difesa).

Stasi ha commentato: "Se avessimo avuto questo dato nel 2007…".

Poi, interrompendo la frase, ha aggiunto: "No, no, vabbè, è una cosa personale".

Le parole di Stasi su Chiara Poggi e Andrea Sempio

A proposito di Chiara Poggi e Andrea Sempio, durante l’interrogatorio, Alberto Stasi ha commentato le telefonate tra il 7 e l’8 agosto e l’ipotesi di un presunto tentativo di approccio o contatto di Sempio nei confronti di Chiara Poggi.

Le sue parole: "Chiara non mi ha mai riferito questa cosa. Non so dire se lo avrebbe fatto, forse dipende dalla circostanza e da fattori che oggi è difficile mettere in campo". E poi: "Non saprei dare un motivo sul perché non me l’ha detto, ma non me l’ha detto".

A Stasi, a quel punto, è stato ricordato che, però, in precedenti dichiarazioni aveva fatto riferimento ad altre confidenze di Chiara. La sua replica: "Mi ricordo di un collega del suo ultimo posto di lavoro, che era carino con lei, offrendole il caffè o cose simili. Lei diceva: ‘Secondo me ci prova con me’. Cose che si dicono così, non veri tentativi di approccio".

Il ricordo di Stasi sulla sera prima del delitto di Garlasco

Alberto Stasi ha ricordato così la sera prima del delitto di Garlasco: "Abbiamo mangiato la pizza, poi io ho continuato a lavorare al computer, lei guardava un po’ il giornale, un po’ la tv".

Ancora Stasi: "Io ho bevuto un po’ di birra con la pizza, ma non l’ho finita. Lei credo acqua o una bibita".

Stasi ha confermato di aver avuto accesso al bagno di sotto "per lavarsi le mani". Poi ha spiegato di non ricordare di aver visto Chiara Poggi andare in bagno: "Ma presumo proprio di sì".

Le parole di Stasi sui video e la domanda di Marco Poggi

In un altro passaggio dell’interrogatorio, Alberto Stasi ha parlato dei video sessuali di lui e Chiara Poggi, confermando di aver girato dei video e affermando di non sapere se questi video siano circolati o meno.

Interpellato sull’argomento, ha poi raccontato: "Marco Poggi mi fece una domanda, la sua famiglia venne a casa mia pochi giorni dopo la morte di Chiara perché andavamo spesso al cimitero insieme. Entrando, suo fratello si attardò un pochino rispetto ai genitori che stavano parlando con i miei e, prendendomi quasi da parte, mi chiese se c’erano dei video sessuali di me e Chiara, credo perché in quei giorni forse erano uscite delle notizie, ma è una deduzione mia. (…) Mi chiese solo se fosse vero, non mi disse di averne avuto cognizione diretta. Non ricordo, ma tendo a escludere che Chiara possa avermi detto che il fratello si fosse accorto della cosa".

Ancora Stasi: "Quei video li ho sempre conservati su computer o hard disk esterni, chiavette, ma sempre nella mia esclusiva sfera. So che Chiara aveva il computer nella sua camera e quindi il fratello, per utilizzarlo, doveva necessariamente recarsi in camera, ma non so che uso facessero i due del computer".

Le dichiarazioni di Stasi sul muro di cinta della villetta dei Poggi

A proposito del muro di cinta della villetta di proprietà della famiglia Poggi, nell’interrogatorio Alberto Stasi ha dichiarato: "Una cosa che non mi sono mai spiegato è il pezzetto del muretto di cinta rotto, praticamente nel punto in cui io ho scavalcato. Non l’ho rotto io e i carabinieri credo abbiano detto di non averlo rotto loro".

Stasi ha precisato: "Il muretto è stato rinvenuto all’interno del giardino, non nella parte esterna". Poi ha aggiunto: "Se non sbaglio, anche i genitori (di Chiara Poggi, ndr) hanno detto che alla loro partenza il muro era intatto".

Ancora Stasi: "Quella è una cosa che io non mi sono mai spiegato e che nessuno ha mai approfondito in realtà, Secondo me qualcuno può anche aver scavalcato, poi magari il carabiniere si è dimenticato che l’ha rotto col suo peso, non lo so ovviamente, però è un’anomalia. Come il fatto che Chiara non fumava, io non ho mai fumato in vita mia, nemmeno lei, e mi pare che nel posacenere ci fosse della cenere. I genitori erano partiti da una settimana circa. C’è qualcosa che non mi torna".

Le parole di Alberto Stasi sul rapporto con Chiara Poggi

In merito alla vacanza con Chiara Poggi a Londra, Alberto Stasi ha detto: "È andata molto bene, anche a lei piaceva tantissimo Londra, aveva desiderio di venire da me. Stavamo insieme, poi io facevo le ore di lezione, lei faceva shopping e poi tornavamo insieme. Non mi ha trasmesso nessuna preoccupazione".

Ancora Stasi: "Quando io ero a Londra, lei lavorava, l’azienda era aperta. Andava a lavoro, tornava a casa, noi ci sentivamo la sera su Messenger. (…) Non mi ha scritto nulla che mi avesse colpito".

Alberto Stasi ha poi dichiarato: "La vita di Chiara era molto scandita, fatta di routine, senza imprevisti. Non convivevamo, tante cose magari uno le può sapere se vive nella stessa casa".