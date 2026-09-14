Garlasco, Stasi parla fuori dall'ufficio a Milano: "Spero sia il momento di avere giustizia per me e Chiara"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Spero che sia arrivato il momento finalmente di avere giustizia per Chiara e per me“. Così Alberto Stasi, intercettato fuori dall’ufficio a Milano, parla degli ultimi sviluppi sul caso del delitto di Garlasco e le indagini a carico di Andrea Sempio. Poche parole per l’uomo che sta finendo di scontare la pena per l’omicidio di Chiara Poggi, Stasi esprime fiducia in vista della possibile revisione del processo.

Garlasco, Stasi parla fuori dall’ufficio a Milano

Torna a parlare Alberto Stasi, l’uomo condannato per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007.

Stasi solitamente non rilascia dichiarazioni, come ha ribadito questa mattina, 14 settembre, all’inviato di Mattino Cinque che lo ha intercettato davanti all’ufficio di Milano dove lavora.

ANSA

Ma questa volta ha parlato, seppur brevemente, esprimendo fiducia verso la possibile revisione del processo per via delle nuove indagini su Andrea Sempio.

“Spero che sia arrivato il momento finalmente di avere giustizia per Chiara, per me insomma, per tutte le persone”, ha detto Stasi.

Bocellari: “Anni di grandissima sofferenza”

A commentare in studio a Mattino Cinque quanto detto da Stasi l’avvocata Giada Bocellari, che lo assiste assieme ad Antonio De Rensis.

Sono parole che guardano al futuro, ha detto Bocellari, mentre in passato Stasi era attivo, concentrato sulla sua difesa.

“Probabilmente non ha più questa forza”, ha detto, “sono stati anni di grandissima sofferenza“.

“Una speranza c’è” in vista della revisione, ha spiegato, ma in Stasi c’è anche una “grande paura“, perché al di là del discorso mediatico quello che è importante è cosa succederà nei processi.

La possibile revisione del processo

Sulla revisione, Bocellari ha spiegato che la difesa presenterà la richiesta nel più breve tempo possibile, dopo la chiusura delle indagini della procura di Pavia, spetterà poi alla procura generale di Milano decidere se proseguire o meno.

Il focus della revisione – ha sottolineato la legale, “è Alberto Stasi e non Andrea Sempio“, che non è nemmeno citato nella richiesta.

La revisione, se ci sarà, non sarà legata all’eventuale processo a Sempio, in quanto riguarda solo nuove prove che dimostrerebbero l’innocenza del condannato o che metterebbero in dubbi la sua colpevolezza.

Garlasco, quali sono gli scenari per Sempio e Stasi

Nelle prossime settimane sono attesi sviluppi sul caso di Garlasco, il 28 settembre scadrà il termine per le indagini preliminari dell’inchiesta bis a carico di Andrea Sempio.

Chiuse le indagini, la procura di Pavia dovrebbe chiedere il rinvio a giudizio per il 38enne, che potrebbe quindi andare a processo per l’omicidio di Chiara Poggi.

Parallelamente, dopo la chiusura delle indagini la difesa di Alberto Stasi chiederà la revisione della sentenza di condanna.