Garlasco, Stasi potrebbe uscire dal carcere e tornare libero prima dell'eventuale processo di revisione

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

In attesa di capire come evolverà l’indagine sul delitto di Garlasco, emergono nuovi dettagli sul possibile destino di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi: se dovesse essere ammessa l’istanza di revisione, Stasi potrebbe uscire dal carcere e tornare libero ancora prima della sentenza.

Alberto Stasi e l’istanza di revisione del processo

Il nuovo scenario è stato tratteggiato nel corso della puntata di lunedì 27 aprile di Mattino Cinque. L’inviato Emanuele Canta ha spiegato che, nel momento in cui dovesse essere ammessa l’istanza di revisione del processo di Alberto Stasi, “ci sarebbe una richiesta di sospensione dell’esecuzione della pena, che la Corte potrebbe accogliere in via preliminare in attesa poi della decisione. Questo significherebbe che Stasi, immediatamente, tornerebbe completamente libero”.

Canta ha tenuto a precisare, però, che “la difesa fa sapere che preferirebbe che Stasi completasse l’esecuzione della pena per evitare di restare sospeso sul giudizio”.

ANSA

L’incontro tra la Pg Nannini e il procuratore Napoleone

La stessa trasmissione Mediaset ha poi riferito di un “incontro significativo” andato in scena lo scorso venerdì tra la Procuratrice Generale milanese Francesca Nanni e il Procuratore Capo di Pavia Fabio Napoleone.

Nel vertice si sarebbe discussa proprio la possibile revisione del processo per Alberto Stasi.

Nel corso dell’incontro sarebbe stati affrontati anche i temi delle conclusioni a cui il capo della Procura di Pavia sarebbe arrivato sulla base del lavoro dei Carabinieri del Nucleo investigativo di Milano e dell’imminente chiusura dell’indagine su Andrea Sempio.

A scagionare Stasi potrebbero essere non solo gli elementi raccolti a carico di Sempio, ma anche la riscrittura dell’ora della morte di Chiara Poggi, che terrebbe fuori Stasi dalla scena del crimine, oltre a dna e impronte.

Nei prossimi giorni la Procura di Pavia farà avere alla Procuratrice Nanni la cosiddetta “informazione“, cioè il plico di atti su cui il pool di magistrati ha lavorato per giungere a nuove verità.

Garlasco, cosa può portare alla revisione per Alberto Stasi

L’ipotesi revisione del processo che nel 2015 ha condannato Alberto Stasi a 16 anni di carcere per il delitto di Garlasco “prende quota” secondo Mattino Cinque.

La Cassazione aveva fissato l’omicidio tra le 9,12 e le 9,35 del 13 agosto del 2007, ma la nuova consulenza Cattaneo sposterebbe l’orario della morte tra le 10,30 e le 12, quando Stasi sarebbe stato a casa impegnato nella scrittura della tesi.

Le scarpe di Stasi prive di tracce di sangue furono uno dei capisaldi dell’accusa, ma la BPA dei Ris di Cagliari avrebbe individuato un’orma compatibile con le scarpe da lui indossate, elemento che rafforzerebbe la sua versione di scopritore del corpo.

Il dna della vittima sui pedali della bici di Stasi fu decisivo per la condanna ma secondo la nuova consulenza effettuata da Previderé il campione coinciderebbe perfettamente con quello di un altro reperto, il cucchiaino usato da Chiara Poggi per la colazione, dato che potrebbe far ipotizzare uno scambio di provette.

Sul dispenser del sapone furono trovate impronte di Stasi e dna della vittima, interpretate come prova che lui si fosse lavato dopo l’omicidio. Le nuove analisi, però, escluderebbero l’uso del lavabo da parte dell’assassino.

La perizia Albani, infine, ha indicato che il dna sulle unghie di Chiara Poggi è compatibile con la linea paterna di Andrea Sempio, escludendo invece Alberto Stasi.

Le parole di Fabrizio Gallo su Garlasco

L’avvocato Fabrizio Gallo ha dichiarato in collegamento a Mattino Cinque sulla possibile revisione del processo Stasi: “Se un Procuratore Capo si reca da una Procuratrice Generale per chiederle la revisione, vuol dire che, anche se non lo sappiamo, hanno elementi talmente forti che, quando voi lo saprete, salterete sulla sedia”.

Gallo ha poi aggiunto: “Il caso di Garlasco è chiuso, sono finite le indagini”.