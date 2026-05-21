Garlasco, Stefania Cappa denuncia De Rensis, Di Giuseppe de Le Iene e Marchetto per associazione a delinquere

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Stefania Cappa ha denunciato Antonio De Rensis, Alessandro Di Giuseppe e Francesco Marchetto per associazione a delinquere finalizzata all’istigazione alla diffamazione e ha indicato ipotesi di diffamazione aggravata, associazione per delinquere finalizzata all’istigazione alla diffamazione e frode processuale. La famiglia Cappa ha inoltre presentato numerose querele che riguardano vari operatori dei media che hanno parlato del caso di Garlasco citando le cugine della vittima Chiara Poggi.

La denuncia di Stefania Cappa

Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, la vittima dell’omicidio di Garlasco, ha presentato una denuncia in procura a Milano per associazione a delinquere finalizzata all’istigazione alla diffamazione.

La denuncia è a carico di Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, di Alessandro Di Giuseppe, inviato del programma Le Iene, e dell’ex maresciallo dei carabinieri di Pavia Francesco Marchetto.

ANSA

Oltre alla denuncia, riporta il quotidiano Il Giornale, Cappa avrebbe presentato anche alcune ipotesi di reato, indicando la diffamazione aggravata, l’associazione per delinquere finalizzata all’istigazione alla diffamazione e la frode processuale.

Le parole degli avvocati di Cappa

Antonio Marino, uno dei legali della famiglia Cappa, ha spiegato che questa denuncia è a nome soltanto di Stefania Cappa, e non dell’intera famiglia.

La denuncia sarebbe emersa “dalle risultanze di un’attività di investigazione svolta da una società investigativa appositamente ingaggiata già nell’autunno scorso. Riguarda reati procedibili a querela e anche ipotesi di reato procedibili d’ufficio”, ha detto l’avvocato.

La scelta di Cappa deriverebbe dall’accanimento di queste figure, a suo dire, nei confronti di lei e della sua famiglia, nell’ipotizzare un loro coinvolgimento nel caso di Garlasco, anche senza nessuna indagine aperta da parte delle procure competenti.

Le querele della famiglia Cappa

Gli esposti della famiglia Cappa non si fermerebbero però alla denuncia di Stefania, ma coinvolgerebbero molte altre persone, sempre stando alle parole dell’avvocato riportate dall’agenzia di stampa Ansa.

I Cappa avrebbero infatti presentato querele contro giornalisti, blogger, youtuber e altri operatori dei media che si sono occupati del caso di Garlasco, parlando anche delle gemelle Paola e Stefania Cappa come possibili parti interessate.

“Sarà la magistratura di Milano a certificare o meno la violazione di doveri professionali e deontologici da parte di chi ha preso parte, a vario titolo, a questa martellante campagna denigratoria” ha spiegato l’avvocato Antonio Marino.