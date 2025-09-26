Garlasco, stoccata di Eleonora Daniele ad Antonio De Rensis in collegamento con Mattino 5: "È in mondovisione"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Colpo di scena televisivo nella mattinata del 26 settembre durante Storie Italiane, il programma di Eleonora Daniele in onda su Rai1. Tra gli ospiti in collegamento figurava Antonio De Rensis, l’avvocato di Alberto Stasi, chiamato a commentare gli sviluppi più recenti del caso di Garlasco. Ma la diretta si è trasformata in un episodio imprevisto: De Rensis, collegato contemporaneamente anche con Mattino Cinque News di Federica Panicucci, ha rivolto le sue parole proprio alla conduttrice di Canale 5. Una mossa che ha spinto la Daniele a chiudere immediatamente il collegamento con la frase “l’avvocato è in mondovisione praticamente”.

Stoccata di Eleonora Daniele ad Antonio De Rensis

Quello che doveva essere un normale collegamento per commentare le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi si è trasformato in un cortocircuito televisivo.

Antonio De Rensis stava parlando in contemporanea a due trasmissioni concorrenti, suscitando l’irritazione di Eleonora Daniele, che ha scelto di interrompere l’intervento e di affidarsi a un altro ospite, l’avvocato Massimo Lovati, difensore di Andrea Sempio.

Andrea Sempio è indagato per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco

Con ironia ma anche con fermezza, la conduttrice ha sottolineato la situazione e ha proseguito oltre.

Garlasco, le novità sull’ex pm Venditti

Il contesto in cui è esploso l’imprevisto era già molto acceso. Nelle stesse ore, infatti, il nome dell’ex pm Venditti tornava al centro dell’attenzione mediatica: l’accusa nei suoi confronti è di corruzione in atti giudiziari.

Secondo gli inquirenti, avrebbe ricevuto denaro dalla famiglia di Andrea Sempio per orientare l’inchiesta, e Sempio stesso avrebbe saputo in anticipo le domande dell’interrogatorio.

A rendere ancora più delicata la situazione, nella casa dei genitori dell’uomo è stato rinvenuto un biglietto con la scritta: “Venditti gip archivia x 20. 30. euro”, un dettaglio che si riferirebbe alla richiesta di archiviazione presentata nel 2017.

La dichiarazione di De Rensis interotta

Le dichiarazioni di Antonio De Rensis, interrotte bruscamente in diretta, arrivavano proprio mentre gli avvocati dei protagonisti di questa vicenda si moltiplicavano sugli schermi televisivi.

Sin dalla mattinata, legali e consulenti erano presenti a reti unificate per commentare lo scandalo che ha nuovamente scosso il caso di Garlasco, uno dei delitti più discussi degli ultimi anni.