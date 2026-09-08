Garlasco, su cosa si basa la consulenza psichiatrica di Catanesi su Sempio e quando potrebbe essere depositata

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

C’è attesa per la consulenza psichiatrica richiesta dalla procura di Pavia su Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco. Un lavoro che si baserà soltanto sul materiale messo a disposizione dai magistrati al professor Roberto Catanesi, dopo il no della difesa a incontrarlo di persona. La consulenza verrà depositata nei prossimi giorni, anche perché il 28 settembre scadrà il termine per le indagini preliminari.

Garlasco, quando arriva la consulenza psichiatrica su Andrea Sempio

Dovrebbe arrivare a giorni la consulenza psichiatrica del professor Roberto Catanesi, psichiatra forense di fama internazionale, su Andrea Sempio.

L’esperto è stato incaricato dalla procura di Pavia di valutare la pericolosità sociale del 38enne indagato per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco e se sia nelle condizioni di poter sostenere un processo.

ANSA

Non solo, Catanesi dovrà anche stabilire se all’epoca dei fatti, nell’agosto 2007, l’allora 19enne fosse capace di intendere di volere.

Su cosa si basa la consulenza di Catanesi

La difesa di Sempio ha respinto la richiesta della procura di sottoporsi all’analisi del professor Catanesi: non c’è stato e non ci sarà un incontro tra lo psichiatra e l’indagato.

Come spiegato dall’avvocato Liborio Cataliotti, la difesa non cerca sconti di pena o proscioglimenti per incapacità, ma punta ad affrontare le prove nel processo per arrivare all’assoluzione.

Catanesi dovrà quindi basare il suo lavoro solo sul materiale raccolto e messogli a disposizione dai magistrati pavesi.

Una nutrita quantità di documenti, tra diari e manoscritti vari, chat, interviste e intercettazioni telefoniche e ambientali.

Gran parte del lavoro sarebbe già stato svolto, la consulenza dovrebbe venire depositata nei prossimi giorni.

Verso il rinvio a giudizio

La consulenza verrà depositata entro il 28 settembre, quando scadrà il termine per le indagini preliminari, salvo proroghe a oggi difficilmente ipotizzabili.

Chiuse le indagini, la procura di Pavia dovrebbe quindi chiedere il rinvio a giudizio per Andrea Sempio, spetterà poi al giudice valutare se ci siano gli elementi sufficienti per andare a processo, undici anni dopo la sentenza di condanna definitiva di Alberto Stasi.