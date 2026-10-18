Garlasco, scontro sull'impronta della scarpa: il 40 scagiona Sempio e anche Stasi, ma i suoi legali dicono no

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Al centro del caso Garlasco l’impronta insanguinata della scarpa Frau trovata sulla scena del delitto di Chiara Poggi. Le nuove consulenze della difesa di Andrea Sempio indicano una taglia 40, ma i legali di Alberto Stasi le respingono: per loro il numero è 44. Intanto si attende di capire se possa concretizzarsi prima il rinvio a giudizio o la revisione.

Garlasco, il nodo dell’impronta

La traccia insanguinata con suola a pallini, rimasta nella villetta di Garlasco nel giorno dell’omicidio di Chiara Poggi, è fra gli elementi più discussi fra le difese.

Le nuove perizie dei legali di Andrea Sempio, oggi indagato dalla Procura di Pavia come unico presunto responsabile, riconducono l’orma a una calzatura più piccola. Ma la difesa di Alberto Stasi, che sta scontando la condanna definitiva, rifiuta di sposarle.

ANSA

Il numero della scarpa Frau

Per decenni quella suola è stata attribuita a una Frau taglia 42, la misura che i giudici hanno collegato a Stasi. Con la condanna definitiva a 16 anni di carcere, quel dato ha rappresentato uno degli indizi più forti.

Sempio porta il 44 e per questo è rimasto a lungo fuori dalla partita. Poi la Procura ha cambiato prospettiva: i nuovi consulenti degli inquirenti hanno ritenuto l’impronta compatibile anche con il piede dell’indagato.

La prova formidabile dei legali di Andrea Sempio

A rispondere sono stati gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia, con un pacchetto di consulenze depositate a Pavia. Gli esperti Armando Palmegiani e Giacomo De Angelis hanno ricostruito l’orma in tre dimensioni partendo dalle foto scattate dal Ris di Parma nel 2007.

Successivamente, l’hanno confrontata con diverse scarpe Frau dello stesso modello, dal 40 al 43. Il risultato: la corrispondenza più alta è con il 40, molto meno con il 42. Secondo la difesa, inoltre, due testimonianze e un’intercettazione ambientale della madre di Sempio confermerebbero che già all’epoca portava il 44.

La posizione degli avvocati di Stasi

Il paradosso è che una misura così piccola potrebbe giovare anche a Stasi, che calza tra il 41 e il 42, in vista della revisione. Eppure i suoi legali, Giada Bocellari e Antonio De Rensis, non ci stanno.

Bocellari ha ammesso di non aver ancora letto la relazione e di volerne chiedere copia lunedì, ma subito dopo ha chiarito la linea: “Ringraziamo la difesa di Sempio, ma la rispediamo al mittente, perché non siamo interessati a qualunque prova a discarico e gli accertamenti dei nostri consulenti sono molto chiari: quell’impronta è numero 44”.

Sul punto, la legale rivendica una scelta di principio: “Lo dico molto umilmente: siamo interessati davvero alla verità, a prescindere dalla revisione. Non ci aggrappiamo alle prove a discarico pur di ottenerla, anche perché le nostre valutazioni sono completamente diverse”.

Le contro-consulenze di Sempio non si fermano alla scarpa. Contestano anche l’impronta palmare numero 33, sostenendo che non contenga sangue e che il test del 2007, risultato negativo, resti valido. Segnalano inoltre il profilo di un uomo ignoto nel Dna sotto le unghie della vittima. La difesa si dice pronta a un incidente probatorio per sciogliere i nodi.

Tra revisione e rinvio a giudizio

Resta in sospeso l’istanza di revisione per Stasi, che la sua difesa intende presentare a Brescia. I tempi si sono allungati: come detto da Bocellari, “i faldoni del Ris sono una miniera, andavano letti con grande attenzione, comparandoli con tutto il resto, una lettura incrociata che richiede tempo”.

Non è chiaro se arriverà prima il rinvio a giudizio per Sempio o la revisione, ma la legale taglia corto: “Noi comunque non stiamo ad aspettare, procediamo a prescindere”.