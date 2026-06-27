Garlasco, sull'istanza di revisione del processo per Stasi attesa la decisione della Procura: spunta la data
Garlasco, il procuratore generale di Milano lavora sugli atti del collega della procura di Pavia per l'istanza di revisione del processo Stasi
Francesca Nanni, procuratore generale di Milano, sull’istanza di revisione del processo per Alberto Stasi, al momento il solo condannato in via definitiva per il delitto di Garlasco e per cui il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha da poco disposto la scarcerazione, scioglierà la sua riserva entro settembre.
- Istanza di revisione del processo per Stasi, le novità
- Quanto tempo occorre
- La scarcerazione di Alberto Stasi
- La richiesta di revisione del processo
Istanza di revisione del processo per Stasi, le novità
La notizia è stata data da Gianluigi Nuzzi nel corso di una puntata di Quarto Grado.
Il procuratore generale di Milano, Francesca Nanni, infatti, sta esaminando gli atti che gli ha mandato il collega Napoleone della procura di Pavia.
Questo per “sollecitare una richiesta di revisione da avanzare evidentemente a Brescia”, ha detto il conduttore.
Quanto tempo occorre
Gianluigi Nuzzi ha spiegato che “questo lavoro porterà via sicuramente tutto il mese di luglio e tutto il mese di agosto“.
In pratica il procuratore di Milano “scioglierà la sua riserva nelle sue determinazioni non prima di settembre“, ha detto il conduttore di Quarto Grado.
Queste dunque sono le ultime novità in merito all’istanza di revisione del processo per Alberto Stasi.
La scarcerazione di Alberto Stasi
Alberto Stasi al momento è l’unico condannato in via definitiva (a 16 anni) per il delitto di Garlasco per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007.
A metà giugno 2026 il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha disposto la scarcerazione di Stasi, concedendogli l’affidamento in prova ai servizi sociali.
Stasi, dunque, sconterà il resto della sua pena, fissata fino a ottobre 2028, fuori dal carcere, in attesa di ulteriori sviluppi in merito al nuovo filone di indagini che ha riaperto il caso.
La richiesta di revisione del processo
La richiesta di revisione del processo per Alberto Stasi, mentre la procura di Pavia prosegue le indagini che coinvolgono Andrea Sempio, è stata avanzata dal suo team legale.
“Stiamo preparando la revisione”, aveva detto lui stesso davanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano nell’udienza del 12 giugno, come riportato da RaiNews.
I suoi legali, come confermato a magistrati, sono al lavoro per arrivare a depositare l’istanza alla Corte d’Appello di Brescia, con cui puntano a eliminare la condanna del 2015 per l’omicidio di Chiara Poggi.