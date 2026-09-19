Garlasco, sulla revisione del processo Stasi slitta la decisione: “Nuovi elementi in Procura”

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Potrebbe slittare la decisione su un eventuale processo di revisione relativo al delitto di Garlasco. Secondo indiscrezioni ci sarebbero nuovi elementi arrivati e presentati alla procura generale di Milano e la procura di Pavia che imporrebbero un maggior tempo di riflessione per la decisione finale.

Delitto di Garlasco, nuovi elementi in Procura

La notizia è stata riportata da Carmelo Schininà nella puntata del 18 settembre di Ignoto X.

L’inviato ha precisato: “Non conosciamo nel dettaglio questi nuovi elementi, ma sappiamo per certo e quello possiamo specificare che non si tratta dei nuovi elementi già individuati dal procuratore aggiunto nella memoria che ha depositato con gli elementi a discarico di Alberto Stasi, ma elementi nuovi che picconerebbero alcuni lembi di indagine del 2007 che poi ha portato alla condanna di Alberto Stasi”.

Inoltre, l’inviato di Ignoto X ha aggiunto che si tratta di nuovi elementi che “impongono una seria riflessione da parte dei magistrati per la valutazione di un’eventuale revisione”.

Proprio per questo, secondo il giornalista, i tempi sull’eventuale decisione di aprire un processo di revisione potrebbero dilatarsi.

Processo di revisione Garlasco, quando potrebbe esserci la decisione

Durante la puntata del 18 settembre della trasmissione di La7, Carmelo Schininà ha specificato anche quali potrebbero essere i tempi previsti.

“Presumiamo che questi nuovi elementi abbiano valore, questa è una nostra deduzione, di prova documentale e presumiamo noi, sempre anche questa una nostra valutazione, non è escluso che possano esserci interlocuzioni future tra la procura generale di Milano e quella di Pavia, motivo per cui si dilatano per un po’ i tempi”.

Per l’inviato di Ignoto X si tratterebbe di “almeno un mese, un mese e mezzo dopo la conclusione delle indagini prevista per il 28 settembre”.

Le parole di Mario Venditti

Intanto, l’ex procurato aggiunto Mario Venditti ha parlato dell’archiviazione sull’ipotesi di presunta corruzione legata alla famiglia Sempio.

L’ex pm ha criticato il modo in cui sarebbero partite le indagini nei suoi confronti