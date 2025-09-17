Garlasco, sulla scena del crimine un solo killer ma la Procura ha indagato Sempio per omicidio in concorso

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Il delitto di Garlasco è una partita ancora aperta. Con le nuove indagini a carico di Andrea Sempio la Procura di Pavia sta cercando di riavvolgere il nastro fino a quel 13 agosto 2007, quando Chiara Poggi è stata uccisa in via Pascoli 8 e gettata nel disimpegno che conduce alla cantina. Non mancano i colpi di scena: secondo i nuovi rilievi effettuati con la mappatura da parte dei Ris di Cagliari sulla scena del delitto ci sarebbe stato un solo assassino, e ciò collide con l’ipotesi di omicidio in concorso contestata ad Andrea Sempio.

Un solo assassino nel delitto di Garlasco?

Martedì 16 settembre presso la Procura di Pavia è stata depositata la consulenza dei Ris di Cagliari, risultato del sopralluogo effettuato nel mese di giugno. Tale consulenza è secretata, ma secondo alcune indiscrezioni riportate da Fanpage – oltre alla presenza di un’impronta di mano alla base delle scale che conducono al primo piano – nelle 300 pagine depositate si parlerebbe di un solo assassino.

Dopo le prime battute di stampa – soprattutto da parte di Agi e Adnkronos – il dettaglio relativo al singolo killer non è stato confermato. Ciò è comprensibile: come già detto la consulenza è secretata ed è stata consegnata personalmente dal tenente colonnello Andrea Berti ai pm di Parma, e resta inverosimile l’ipotesi di una fuga di notizie su 300 pagine secretate. Lo sottolinea la redazione di Darkside.

È emersa, inoltre, la voce sottile su una possibile riscrittura delle dinamiche dell’omicidio, ma anche in questo caso si tratta di indiscrezioni arrivate da fonti non meglio precisate. Dati certi su quale sia il contenuto delle 300 pagine depositate da Berti non sono ancora pervenuti, e le parti potranno accedervi solamente alla fine delle indagini. Corriere della Sera, inoltre, scrive che da fonti investigative il dettaglio dell’unico assassino sarebbe stato smentito.

Attraverso i Ris di Cagliari la Procura di Pavia ha voluto verificare, con la Blood Pattern Analysis, se le procedure adottate dagli investigatori della prima inchiesta si siano svolte in maniera corretta.

Andrea Sempio indagato per omicidio in concorso

Dissolti i fumi della presunta indiscrezione riportata il 16 settembre da alcune testate, ovvero quella dell’unico killer in casa Poggi, si ritorna quindi al punto di partenza della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco: le indagini a carico di Andrea Sempio.

Sempio, amico di lunga data di Marco Poggi, è stato iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi di omicidio in concorso con ignoti oppure con Alberto Stasi. A riportare i riflettori degli investigatori su di lui – era stato indagato anche nel 2016, poi l’indagine fu archiviata – è stato un profilo genetico isolato dalle unghie di Chiara Poggi e sovrapponibile a quello di Sempio.

Sempio si è sempre detto estraneo ai fatti, e con lui i suoi avvocati Massimo Lovati e Angela Taccia che si oppongono all’ipotesi del concorso. Contro di lui, secondo la Procura, oltre al Dna isolato dalle unghie della vittima ci sarebbe l’impronta 33 rinvenuta sul muro del disimpegno che conduce alla tavernetta, dove è stato rinvenuto il corpo della ragazza. Secondo l’esame dattiloscopico si tratta della mano di Sempio – che, ricordiamo, era solito frequentare la casa – ma il prossimo scoglio su cui stanno lavorando gli inquirenti è la presenza o meno di sangue.

I prossimi accertamenti

Prima della pausa estiva è iniziato l’incidente probatorio della nuova inchiesta. La genetista Denise Albani è riuscita a recuperare i dati grezzi dei rilievi effettuati dai Ris di Parma nel 2007, fino ad oggi non ancora forniti alle parti processuali. Sarà proprio Albani a stabilire se il Dna sarà utilizzabile, l’eventuale corrispondenza con il profilo di Sempio o se si tratta di tracce genetiche non utilizzabili.

C’è, poi, la consulenza dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo. Le voci su una possibile riesumazione del corpo di Chiara Poggi sarebbero infondate. Corriere della Sera scrive che l’esperta procederà con l’analisi delle fotografie e dei dati raccolti durante l’autopsia. I suoi risultati potrebbero essere incrociati con i numeri ottenuti dalla BPA. 18 anni dopo, quindi, la Procura di Pavia sta cercando di riavvolgere il nastro a quella mattina del 13 agosto 2007, quando Chiara Poggi fu uccisa nella villetta di famiglia a Garlasco.