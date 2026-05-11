Garlasco, summit a Roma tra Andrea Sempio e i legali dopo la notifica di fine indagine: il piano della difesa

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Gli avvocati di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti e Angela Taccia, sono al lavoro per smontare il castello accusatorio che è venuto fuori dalla nuova indagine della procura di Pavia sul delitto di Garlasco. I legali stanno consultando le carte ma non hanno ancora ascoltato gli audio e intanto con i consulenti preparano la perizia personologica.

Angela Taccia e gli audio delle intercettazioni

A “La vita in diretta“, Angela Taccia ha confermato che è in corso una riunione a Roma tra i legali della difesa e i consulenti per analizzare “tutto il materiale raccolto” da due giorni sulle accuse della procura ad Andrea Sempio.

“Ne stiamo parlando con il nostro professor Palmegiani (ex poliziotto e consulente di Andrea Sempio, ndr) e dopo ci consulteremo”, ha detto l’avvocata specificando però che non hanno ancora avuto accesso a tutti i documenti perché “per esempio gli audio delle intercettazioni li avremo nei prossimi giorni”.

Il piano dei legali è raccogliere tutto il materiale e controllarlo a fondo. Intanto, si sta svolgendo anche la consulenza personologica voluta dagli avvocati di Sempio con una psicoterapeuta.

ANSA

Su questo punto, Taccia ha chiarito che sanno che “non avrà valore probatorio” ma “vogliamo capire, visto che è stata redatta quella del Racis, il ritratto personologico di Andrea Sempio soprattutto perché, il nostro cosiddetto vantaggio, è il fatto che l’assistito può essere sentito e analizzato direttamente dall’esperto e non redigere un profilo solo basandosi sugli atti”.

La ricostruzione 3D del delitto

Negli atti della chiusura indagini preliminari per l’omicidio di Chiara Poggi a carico di Andrea Sempio compare anche un video con la ricostruzione in 3D di una parte della villetta in cui nell’agosto del 2007 venne uccisa la 26enne.

Secondo gli inquirenti, dato per certo che Chiara disattivò l’allarme della villetta alle 9.12, “per semplice somma di orari, essendo trascorsa al minimo mezz’ora fra l’inizio della digestione” della colazione “e la morte, alle 9.45 Chiara Poggi era viva”.

E appare “del tutto irragionevole che possa essere stata uccisa da chi alle 9.35 era a casa propria davanti al proprio computer”, ossia Stasi, “a 1,7 chilometri di distanza dalla vittima”.

Per i pm il 42enne aveva “un alibi“, mentre Sempio, stando a una registrazione ambientale, sarebbe entrato nell’abitazione verso le 9.30 e alle 9.58 avrebbe telefonato, in base ai tabulati, all’amico Mattia Capra.

Sempre secondo la consulenza, la fase della colluttazione e dell’aggressione sarebbe durata circa 15-20 minuti. Per i pm, poi, la serata precedente all’omicidio “è del tutto incompatibile con qualsivoglia evento drammatico” tra Chiara e Alberto.

Come “confermato” da una relazione informatica, Chiara, mentre Stasi era andato a casa per sistemare il suo cane, “ha semplicemente aperto la cartella ‘immagini'”, scaricando foto del loro soggiorno a Londra, e “ha anche contribuito a scrivere parti della tesi” del bocconiano.

Gli audio di Andrea Sempio

Dagli atti depositati con la chiusura della nuova inchiesta, c’è un audio di Andrea Sempio dell’8 febbraio 2017, captato da una microspia, in cui il commesso diceva: “È successo qualcosa quel giorno … inc (ossia incomprensibile, ndr) … era sempre lì a casa … inc … io non so se lei ha detto che lavorava … inc … però cazzo, oh … inc … alle nove e mezza (9.30) a casa… inc”.

In questa intercettazione, scrivono l’aggiunto Stefano Civardi e le pm Valentina De Stefano e Giuliana Rizza, “considerato anche quanto emerso” da quella ormai nota del 14 aprile 2025 in cui Sempio parlava, per l’accusa, delle chiamate a casa di Chiara, del video intimo e del rifiuto da parte della studentessa, “l’indagato sembra riferirsi all’orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell’omicidio”.

Sempre dalle registrazioni della voce di Sempio, verrebbe fuori come, a detta dei pm, il 38enne abbia anche ripercorso “i propri rapporti con la vittima preparandosi all’interrogatorio” del 2017. Diceva: “Forse aveva iniziato a lavorare, non è che era sempre lì (…) magari tornava a casa alle sei di sera così … magari stavamo dentro casa insieme”.