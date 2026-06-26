Garlasco, svelato il giallo dei capelli nel lavandino: non repertati perché "non di primaria importanza"

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Sul delitto di Garlasco restano ancora tanti interrogativi, soprattutto riguardo alle prime indagini svolte nel 2007, quando è avvenuto il delitto di Chiara Poggi. A Quarto Grado l’attenzione è tornata sui capelli trovati nel lavandino del bagno della villetta che non sono stati repertati.

I capelli non repertati

La trasmissione Quarto Grado ha fatto ascoltare la testimonianza di un carabiniere dei Ris al pm riguardo ai capelli nel lavandino di casa Poggi il giorno del delitto.

Il pm evidenzia che dalle foto fatte al comando provinciale il 13 agosto 2007, giorno dell’omicidio di Chiara Poggi, nel lavandino a vista si vedono 123 capelli. Gli stessi si vedono anche nelle foto dl 3 ottobre del 2007. Il pubblico ministero quindi chiede al Ris se li avessero repertati.

ANSA

“Non sono stati repertati” è la risposta dell’agente che poi aggiunge: “se lei vede in alcune foto, allora quasi in tutte è visibile l’elastico per i capelli rosa con dei capelli intorno. Ci sono delle fotografie dove abbiamo anche tirato fuori il tappo del lavandino e questo tappo è inviluppato di capelli”.

“Abbiamo ritenuto che verosimilmente – spiega il carabiniere del Ris – fossero della vittima quei capelli. Siccome classificare i capelli è complicatissimo e l’analisi è disperata già di suo, non abbiamo ritenuto di dover campionare tutti quei capelli che c’erano in giro”.

La questione del dispenser

Il pm poi chiede se il lavandino, secondo i Ris, fosse stato utilizzato o no. L’agente risponde che “non si può dire se il lavandino viene utilizzato oppure no”.

A quel punto il pubblico ministero domanda se è stato analizzato il dispenser ottenendo la conferma dall’agente il quale però aggiunge una specifica.

L’analisi del dispenser “non implica che necessariamente sia stato utilizzato il lavandino. È una deduzione che è stata fatta, però non abbiamo scritto certamente è stato utilizzato il lavandino”.

Il pm a questo punto rincara sottolineando che se il lavandino fosse stato usato sarebbe stato difficile trovare i capelli di Chiara Poggi, almeno se si ipotizza che sia stato usato dall’assassino. Se invece il lavandino non è stato utilizzato, allora però non ha molto senso cercare le tracce dell’assassino sul dispenser.

Il carabiniere del Ris ha quindi replicato che “secondo noi in quel momento non erano di primaria importanza“.

La sentenza di condanna di Alberto Stasi

Commentando le affermazioni del carabiniere del Ris, a Quarto Grado si cita però la sentenza di condanna di Alberto Stasi in cui si leggerebbe che l’assassino ha lavato accuratamente lavandino, dispenser, sifoni e tutto.

In studio si fa quindi notare come si possa lavare accuratamente un lavandino, lasciando però i capelli che, con l’acqua, sarebbero dovuti scendere giù nelle tubature.

Proprio questi capelli, sono stati uno degli elementi segnalati dai carabinieri di Milano nel 2020 nella relazione che ha poi contribuito alla riapertura del giallo.

Se secondo la Cassazione e l’accusa, Alberto Stasi si era davvero lavato le mani dopo aver ucciso Chiara Poggi non era spiegabile, secondo i militari, come quei lunghi capelli neri di colore “diametralmente opposto” a quelli di Stasi non siano stati trascinati via dall’acqua.