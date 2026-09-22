Garlasco, svolta nel giallo della morte di Giovanni Ferri: moglie presenta denuncia per omicidio contro ignoti

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Ennesima indiscrezione sul delitto di Garlasco ma questa volta non riguarda il delitto di Chiara Poggi. Secondo quanto riferito da Mattino Cinque, Gabriella, moglie di Giovanni Ferri, avrebbe presentato una denuncia presso la Procura della Repubblica di Pavia chiedendo ai magistrati di indagare per omicidio volontario contro ignoti. L’uomo è morto nel novembre 2010 e il suo decesso era stato catalogato come suicidio.

Garlasco, la scelta della moglie di Giovanni Ferri

A dare la notizia è Emanuele Canta, inviato di Mattino Cinque.

Queste le sue parole: “È una svolta alla quale si arriva dopo tanto tempo in cui la signora ha continuato a dire che la morte del marito non è avvenuta per suicidio”.

Secondo il giornalista si tratterebbe di “una denuncia corposa” e che “la signora è stata sentita per oltre 2 ore raccontando una serie di episodi, ma ricostruendo anche le ultime ore di vita del marito. Non era mai accaduto in questi 16 anni che il racconto della signora venisse formalizzato”.

Emanuele Canta ha poi specificato che all’epoca la signora Gabriella non era mai stata sentita nelle ore successive al fatto.

Le parole della moglie di Giovanni Ferri

Nella puntata del 22 settembre di Mattino Cinque, è stata trasmessa anche un’intervista alla moglie di Giovanni Ferri.

La donna ha raccontato che il giorno in cui è morto il marito si è presentato “un carabinieri in borghese con mia cognata” a comunicare il decesso.

“Non mi è stato detto come, quando e per che cosa. Il carabinieri mi ha detto “mi faccia vedere le medicine che prendeva, i farmaci che prendeva suo marito”. Glieli ho fatti vedere. Non ho firmato nessun documento. Non mi chiesto più niente, sono andati via”.

Dopo aver mostrato un set di coltelli che sarebbe stato presente nella casa, la signora Gabriella ha escluso che uno di quei coltelli possa essere stato utilizzato come arma del delitto.

In merito ad un eventuale sopralluogo in casa, la signora ha spiegato: “No, nessun permesso. A me non chiesto niente. Anche perché se me l’avesse chiesto io avrei dovuto firmare anche un documento penso”.

La firma contestata dal maresciallo Francesco Marchetto

Durante la puntata di Mattino Cinque è stata trasmessa anche un’intervista al maresciallo Francesco Marchetto in merito ad una sua firma apposta su un documento con data 27 luglio 2011.

Si tratta del documento che stabiliva il repertamento del presunto coltello trovato nelle mani del signor Ferri.

Queste le parole del maresciallo: “Io dal 28 marzo 2011 ero stato trasferito ai carabinieri di Sesto San Giovanni, ragion per cui non so e non riesco a capire come mai questo reperto abbia la mia firma. Ormai ero già stato trasferito e in quel momento ero ancora in convalescenza, ma comunque posso attestare con assoluta sicurezza che quel reperto, se riporta la data del 27 luglio, non è sicuramente mia firma. Disconosco assolutamente la sigla presente”.