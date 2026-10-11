Garlasco, Taccia avvocata di Sempio all'attacco: "Se la Procura gioca duro lo facciamo anche noi"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Angela Taccia, l’avvocato di Andrea Sempio, ha parlato delle indagini sul delitto di Garlasco. “C’è qualcosa che non torna nella sentenza di condanna ad Alberto Stasi, ma anche nel procedimento a carico di Andrea Sempio“, ha detto. Secondo la Taccia “la procura di Pavia è convinta che a uccidere Chiara Poggi sia stato Andrea Sempio”, quindi, ha spiegato, “se giocano duro loro giochiamo duro pure noi”.

Delitto di Garlasco, parla Angela Taccia

Angela Taccia, legale di Andrea Sempio, è stata ospite del “festival Rumore” organizzato da Fanpage.

Sul palco assieme a lei c’erano anche l’avvocato di Alberto Stasi Elisabetta Aldrovandi, la criminologa Margherita Carlini e il capo redattore di Fanpage.it Fabrizio Capecelatro.

Secondo la Taccia, nell’ambito delle indagini sul delitto di Garlasco “ci sono stati tanti errori in questo procedimento, mi aspettavo indizi più forti”.

“Se la Procura gioca duro lo facciamo anche noi”

Il riferimento non è solo al suo assistito ma anche ad Alberto Stasi: “C’è qualcosa che non torna nella sentenza di condanna ad Alberto Stasi, ma anche nel procedimento a carico di Andrea Sempio”, ha infatti specificato.

A pochi giorni dalla scadenza del tempo massimo a disposizione della difesa di depositare le contro consulenze dopo la seconda chiusura indagini del 28 settembre, la Taccia ha spiegato che il team difensivo si radunerà per capire su cosa puntare.

“La procura di Pavia è convinta che a uccidere Chiara Poggi sia stato Andrea Sempio e per questo motivo era inutile sottoporci alla loro consulenza psichiatrica. Perché collaborare per forza? A questo punto se giocano duro loro giochiamo duro pure noi”, ha attaccato la Taccia.

Taccia: “Mi aspettavo indizi più forti”

La Taccia ha detto chiaramente che si aspettava “indizi più forti” e che “ci sono stati tante errori in questo procedimento”.

Ad esempio, secondo lei, “gli scritti di Andrea Sempio finiti nel mirino della procura di Pavia non erano pensieri del mio indagato, ma gli appunti per uno spettacolo teatrale con Nuzzi”.

E ancora: “Così come il suo DNA attorno alle unghie di Chiara Poggi: la perizia della dottoressa Denise Albani ha dichiarato che non c’è nulla di accertabile”.

Aldrovandi: “Stasi vittima di un errore giudiziario”

Dal palco del Festival organizzato da Fanpage ha parlato anche l’avvocato Elisabetta Aldrovandi, legale di Stasi, definito “vittima di un errore giudiziario”.

“Spero che sia la volta buona. Con istanza di revisione spero che si arriverà a far coincidere la verità storica con la verità processuale”, ha detto.

“Sia chiaro che le indagini su Andrea Sempio non le stiamo facendo noi, ma la procura di Pavia. Speriamo quindi che questa sia la volta buona, speriamo nella giustizia per Alberto Stasi“, ha concluso.