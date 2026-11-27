Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Angela Taccia ha preso nuovamente le difese di Andrea Sempio in tv. L’avvocato che assiste l’indagato nel delitto di Garlasco ha commentato le ricerche online e i discorsi legati allo stupro, spiegando che, secondo lei, Sempio non ha alcuna "mania" o "ossessione". Sulle ricerche "continue e quotidiane", ha detto: "Saranno fatti suoi?".

La difesa di Angela Taccia su Andrea Sempio

L’avvocato Angela Taccia, che assiste Andrea Sempio nel caso del delitto di Garlasco, è stata intervistata dalla trasmissione Dritto e Rovescio. L’intervistatrice ha domandato: "Lei conosce il suo assistito da diversi anni. Ha mai avuto la percezione che avesse qualche mania, qualche ossessione?".

La risposta di Angela Taccia: "No, francamente no. Oltretutto, non è un reato con connotati sessuali. Quindi, anche se fosse ossessionato o una persona orribile, non è detto che sia un assassino".

L’intervistatrice ha poi chiesto: "Andrea Sempio ricercava spesso temi come violenza, sesso estremo, donne e ha parlato anche spesso di stupro. Lei ritiene che tutto questo non rappresenti un’ossessione. Che cos’è allora?".

L’avvocato di Sempio ha risposto così: "Quei libri e quelle ricerche sono stati fatti nel periodo in cui Sempio frequentava i corsi di Krav Maga, diventando anche un istruttore".

Ancora l’intervistatrice: "Lo stupro come lo inquadra? Non ha niente a che fare con le arti marziali".

La replica di Angela Taccia: "Basterebbe avere le carte in mano, analizzarle e vedere che non è il suo pensiero. Lui riporta quello che studiava su alcuni libri e alcune teorie, che ha detto di non condividere. Addirittura, nello stesso forum, ci sono post di donne che rispondevano ad Andrea capendo il suo scritto e in tanti post lui finiva il post scritto dicendo ‘Attenzione, non è un inno allo stupro, non è una giustificazione allo stupro, che è sempre una cosa sbagliata'".

"Qual è la connessione tra stupro e Krav Maga?", ha chiesto ancora l’intervistatrice. "Per saper come difendersi, una persona deve sapere prima di tutto da cosa e da chi difendersi" è stata la risposta dell’avvocato.

L’intervistatrice ha incalzato Angela Taccia: "Non si può nascondere che ci sia un interesse perché queste ricerche erano continue e quotidiane". La risposta: "Saranno fatti suoi?".

"Quindi secondo lei i nostri interessi non ci rappresentano in qualche modo, non dicono chi siamo?", ha domandato ancora l’intervistatrice. Angela Taccia ha detto: "Io guardo tanto l’agire concreto, quello che le persone cercano in Internet non mi interessa".

La nuova domanda: "Per lei non hanno attinenza, per la Procura l’avrà?". La risposta del legale: "Secondo me la Procura tenta di giustificare il possibile movente sessuale con tutto questo materiale. Se sono così sicuri che sia stato Sempio, come mai continuano a indagare?".

Sempio e i video negli hard disk: la difesa di Taccia e Cataliotti

Angela Taccia, alcuni giorni fa, era intervenuta in tv a Storie Italiane per commentare i video con atti violenti e torture trovati negli hard disk del suo assistito.

Taccia, così come il suo collega Liborio Cataliotti, anche lui ospite della trasmissione, ritiene che quei filmati non abbiano "alcuna rilevanza" sul caso dell’omicidio di Chiara Poggi e servano esclusivamente per "condizionare l’opinione pubblica".

Il botta e risposta tra Angela Taccia e De Rensis in tv

A Lo Stato delle Cose era andato in scena, invece, un botta e risposta tra la stessa Angela Taccia e Antonio De Rensis, che assiste Alberto Stasi nel caso del delitto di Garlasco.

Al centro del dibattito c’era sempre il materiale uscito dal pc di Andrea Sempio. Angela Taccia ha sottolineato le differenze con quanto avvenuto col contenuto del pc di Alberto Stasi, che invece non sarebbe uscito tutto.

"Non deve uscire materiale né dell’uno né dell’altro che non è connesso all’indagine", ha detto l’avvocato di Andrea Sempio.

De Rensis ha commentato: "Penso che un confronto sia sterile e credo anche che, come abbiamo cercato di dimostrare, noi siamo esclusivamente concentrati su ciò che è la difesa di Alberto".

"Ecco, a me interessa questo", ha detto poi Angela Taccia.