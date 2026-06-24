Garlasco, Taccia dopo il tentato suicidio della mamma di Sempio attacca programmi tv: "C'è modo di raccontare"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Angela Taccia, avvocato di Andrea Sempio, ha parlato di Daniela Ferrari, la madre di Sempio che avrebbe cercato di togliersi la vita ed è stata ricoverata in terapia intensiva. "I social sono potentissimi ma mi permetto di dire che non solo i social in questo anno e mezzo hanno contribuito a una narrazione tossica. Non tutte le trasmissioni tv sono uguali e c’è modo e modo di raccontare la cronaca", ha detto parlando del racconto fatto del delitto di Garlasco dopo la riapertura delle indagini.

Il tentato suicidio della mamma di Sempio

Ospite di Gianluigi Nuzzi a Dentro la Notizia, Angela Taccia ha parlato delle condizioni di Daniela Ferrari.

La mamma di Andrea Sempio avrebbe tentato di togliersi la vita: "Daniela è ancora ricoverata, oggi giorno Andrea e suo padre si informano tramite i medici e la vanno a trovare", ha detto l’avvocato.

Stando al racconto del legale, la donna sarà ricoverata ancora per qualche giorno, verrà poi decisa la terapia migliore e quanto effettivamente dovrà ancora rimanere in reparto.

In merito ad atteggiamenti reiterati di autolesionismo, Angela Taccia ha confermato: "Lei aveva anche già anticipato in un’intervista fatta a Quarto Grado che probabilmente il modo migliore per riposare era proprio la morte".

Angela Taccia attacca certi programmi tv

Angela taccia ha poi ribadito un concetto già espresso nei giorni scorsi: "Parlavo con Andrea del fatto che i social sono potentissimi, tutte le persone per fortuna non sono uguali ma mi permetto di dire che non solo i social in questo anno e mezzo hanno contribuito a una narrazione tossica".

"Non tutte le trasmissioni tv sono uguali, quindi dipende dal conduttore, dipende dagli autori e c’è modo e modo di raccontare la cronaca", ha aggiunto in riferimento alla trattazione delle notizie relative al delitto di Garlasco.

Quindi, ha detto ancora l’avvocato Taccia, "giudicare o mettere sempre dei dubbi verso un indagato, non ancora imputato, mi permetto di dire che ha influito come del resto c’è anche chi sui social cerca di portare avanti una narrazione corretta".

"La mamma di Andrea non ce la fa più"

L’avvocato ha ribadito quanto dannose siano le cosiddette tifoserie: "Chi conduce una trasmissione deve essere anche in grado di far passare dei concetti e di calmare il proprio pubblico".

Parlando ancora di Daniela Ferrari ha spiegato: "Non ce la fa più, è una signora molto fragile in questo momento".

Poi ha aggiunto: "Non ce la fa più perché lei diceva anche in casa: ogni cosa che noi proviamo a fare o non fare non va mai bene, siamo sempre giudicati da tutti in malo modo".

Andrea Sempio "non si sente in colpa"

Andrea, ha aggiunto il suo legale, va a trovare la madre ogni giorno. Su quanto accaduto, ha detto la Taccia, "è molto dispiaciuto, si sente impotente perché vorrebbe aiutarla di più".

"Ma capisce che questo è il momento in cui siano i medici ad aiutarla", ha aggiunto.

E alla domanda se Andrea Sempio si possa sentire in qualche modo in colpa per quanto accaduto alla madre, la Taccia è stata chiara: "Direi di no. Ci siamo sentiti anche ieri e mi ha detto che lui più di così non può fare".