Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Mentre si attende l’udienza preliminare per Andrea Sempio, attorno al delitto di Garlasco si continua a parlare del materiale, anche violento, trovato nel computer dell’indagato. Secondo gli avvocati di Sempio, Angela Taccia e Liborio Cataliotti, quei video con atti violenti e torture trovati negli hard disk del loro assistito non hanno “alcuna rilevanza” sul caso dell’omicidio di Chiara Poggi e servono solo per “condizionare l’opinione pubblica”.

Garlasco, Taccia e Cataliotti sui video di Sempio: “Nessuna rilevanza”

Nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco si parla da giorni del materiale rinvenuto nel computer di Andrea Sempio, in parte reso pubblico. Dai soliloqui di Sempio a video porno con atti violenti e torture, dai messaggi scritti su un forum per seduttori alle ricerche online su delitti e sesso estremo.

Una mole di contenuti in gran parte risalente a una decina di anni fa e ritenuti rilevanti dalla procura di Pavia, convinta che Sempio sia l’assassino di Chiara Poggi.

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Di diverso avviso la difesa del 38enne. Quei video “non hanno alcuna rilevanza“, dice l’avvocata Angela Taccia ai microfoni di Storie Italiane su Rai1, secondo la quale se ci fossero prove della presenza di Sempio sul luogo del delitto non si parlerebbe di queste “stupidaggini“.

La difesa di Sempio: servono per “condizionare l’opinione pubblica”

Con Taccia c’è il collega Liborio Cataliotti, che spiega che questo tipo di contenuti può essere utile a ricostruire la personalità dell’indagato, ma è “totalmente sganciata dal fatto criminoso”.

Secondo l’avvocato parlare, come si sta facendo in questi giorni, dei video trovati negli hard disk di Sempio “non serve a nulla, se non per condizionare l’opinione pubblica“.

Poi, alla domanda se i video possano essere usati dall’accusa per inquadrare la presunta ossessione di Sempio, Cataliotti risponde che l’ossessione deve essere rivolta alla vittima, e in questo caso mancano i comportamenti tipici degli ossessionati.

Per il legale “stiamo totalmente ribaltando i piani“: in un processo la “prova del fatto deve precedere” qualunque valutazione sul movente e sulla personalità dell’imputato, qui invece, sostiene, si sta facendo l’opposto.

Gli audio “non rilevanti”

Gli avvocati di Sempio sono stati intercettati dall’inviato del programma Rai mentre stavano andando in Procura a ritirare i file audio delle intercettazioni del loro assistito. La difesa, spiega Cataliotti, ha infatti ottenuto l’autorizzazione dei pm per gli audio ritenuti non rilevanti dall’accusa.

Si tratta dei file audio integrali di numerose intercettazioni ritenute preziose da Cataliotti e Taccia, utili a contestualizzare i soliloqui di Sempio su cui si sono concentrate le attenzioni degli inquirenti.