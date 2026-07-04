Garlasco, Taccia parla di Sempio "rassegnato per cattiverie e stupidità ma con profonda forza di spirito"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Andrea Sempio è “rassegnato” perché consapevole che “le autorità devono fare il proprio lavoro”, ma allo stesso tempo “perplesso per le troppe continue cattiverie e stupidità” che stanno accompagnando la vicenda giudiziaria che ruota attorno a Garlasco. A descriverne lo stato d’animo è l’avvocata Angela Taccia, avvocata di Sempio.

Angela Taccia su Andrea Sempio

L’intervento di Angela Taccia è arrivato nel corso di un incontro pubblico organizzato al Castello di Casale Monferrato da Nero Crime e Arte Criminologica, a cui ha preso parte anche il criminologo Armando Palmegiani, consulente della difesa di Sempio.

L’avvocata – come riporta l’Ansa – ha sottolineato come Sempio stia affrontando una fase particolarmente delicata, evidenziandone però “la profonda forza di spirito“.

ANSA

Proprio questa caratteristica, secondo la legale, ha permesso al suo assistito di mantenere equilibrio anche nei momenti più duri.

Il soprannome di Sempio quando era un teenager

Di recente, ad esempio, Fabrizio Corona ha provocato Andrea Sempio. Ma Sempio “è riuscito a tenere il controllo anche quando Fabrizio Corona si è presentato in ospedale a Vigevano durante il ricovero della mamma. Ha dimostrato, ancora una volta, di essere esattamente come quando eravamo ragazzini: all’epoca, infatti, lo chiamavamo ‘Gandhi‘ per la capacità e la volontà di risolvere ogni cosa con il dialogo”.

Nella giornata di venerdì 3 luglio, tutta la difesa di Sempio è stata a Garlasco per una serie di “esperimenti empirici” per ricostruire tecnicamente percorsi di quella giornata di 19 anni fa da Casa Poggi.

La difesa ha dedicato del tempo a valutare le ipotesi inerenti gli spostamenti, anche dal retro della villetta di via Pascoli. La difesa tornerà sul posto prossimamente, anche verificando eventuali passaggi tra i rovi.

Come sta la madre di Sempio

Sempio è stato profondamente toccato dal tentativo di suicidio della madre: “È un momento delicato – ha aggiunto Palmegiani – per lei e per chi le sta intorno. Meno male che Andrea tiene e deve tenere. Mamma Daniela è molto provata, vista la delicatezza della situazione e i ripetuti attacchi cui è esposta la sua famiglia, ma anche noi, sul fronte professionale e personale”.

“Forse perché abbiamo centrato alcuni punti chiave sollevati dalla difesa Stasi”, ha concluso Palmegiani.

Senza entrare nello specifico, il pool difensivo ha fatto sapere di avere ascoltato, e di volere ascoltare anche in futuro, diverse persone vicine a Sempio.