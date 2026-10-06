Garlasco, Taccia provoca Giletti e va allo scontro: "Sempio va ospite da conduttori super partes, si informi"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Scintille in tv tra Massimo Giletti e Angela Taccia, avvocata di Andrea Sempio per il caso di Garlasco. Prima il conduttore lancia una frecciata dicendo che Sempio va sempre ospite a Quarto Grado, Taccia replica che “lui andrà dove pensa che la conduzione sia super partes”. Poi lo scontro si fa più acceso quando l’avvocata accusa Giletti di dire cose non vere sulla chiavetta con i video intimi di Chiara Poggi: “Si informi meglio”.

Garlasco, scontro in tv tra Massimo Giletti e Angela Taccia

Nella puntata di lunedì 5 ottobre de Lo Stato delle cose, il programma di Rai 3 condotto da Massimo Giletti, si è parlato come di consueto anche del caso di Garlasco.

Dalle novità emerse sulle vecchie indagini su Alberto Stasi al possibile rinvio a giudizio di Andrea Sempio. Ospiti in studio, tra gli altri, Antonio De Rensis, avvocato di Stasi, e Angela Taccia, legale di Sempio.

ANSA

Quest’ultima è stata protagonista di un acceso e prolungato scambio di battute con Giletti.

Taccia: “Sempio va ospite da conduttori super partes”

Le prime scintille quando Giletti lancia una frecciata al team difensivo di Andrea Sempio: “Stranamente ho visto a Quarto Grado Sempio, vanno sempre lì, mi fa piacere”.

E Taccia replica: “Non colgo la sua provocazione, lui andrà dove pensa che la conduzione sia super partes“.

Quindi la discussione si scalda quando Giletti tira fuori il tema della chiavetta con i video intimi di Chiara Poggi, video che secondo l’accusa sarebbero stati visti da Sempio.

“Si parla per la prima volta dei video intimi sulla chiavetta quest’anno, Sempio parlava di un video su una penna nell’aprile 2025”, inizia a dire il conduttore.

Taccia a Giletti: “Si informi meglio”

E la legale di Sempio ribatte: “Con tutta la stima, ma come può dire una cosa del genere? Si informi dalla stampa di quegli anni, anche Porta e Porta ci ha fatto uno speciale nel 2008 e nel 2009, vada a farsi una ricerca”.

E ancora: “Io ho le puntate e gli articoli di giornale del 2009, si informi meglio, se dice una cosa non vera poi ci va di mezzo una persona reale”. Sempio, dice Taccia, “non ha mai avuto la chiavetta di Chiara tra le mani”.

“Quindi sta dicendo che la nostra ricostruzione è falsa, ne prendo atto, lo scopriremo la prossima settimana”, risponde Giletti.

E Taccia replica: “Non ho detto che è falsa, probabilmente avete capito male la consulenza Dal Checco. Non c’è alcuna evidenza che Sempio abbia visto quei benedetti porno, nemmeno del contrario”, ma “siamo in un sistema garantista” e c’è una presunzione di innocenza.

Quindi interviene il giornalista Francesco Borgonovo, che ricorda l’esistenza di una intercettazione dove Sempio “dice di avere visto la pennetta e i video. È la sua parola contro l’evidenza”.

Taccia risponde che “le intercettazioni vanno periziate, non è che la versione della procura vale più della nostra, il nostro audio è ben diverso da quello che viene fatto passare”.

Giletti riprende la parola: “Forse se il suo cliente parlasse di meno in macchina ci sarebbe meno lavoro per lei”. “Sicuramente vivrei meglio”, sbotta Taccia.

E ancora: “Voi fate passare il dubbio. Non è correttezza questa”. “Non è così, lui ha fatto una scelta di non parlare davanti ai magistrati”, replica Giletti.