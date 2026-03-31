Garlasco, tensione alle stelle tra De Rensis e Garofano da Giletti: "Fa paura alla formiche", "Maleducato"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Scintille in tv a Lo Stato delle Cose: durante la discussione sul caso del delitto di Garlasco sono volate parole grosse tra Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, e Luciano Garofano, ex comandante dei carabinieri del Ris. Alla base della lite il materiale pornografico sul pc di Stasi che Chiara Poggi potrebbe aver visto poco prima di morire. “Lei è un maleducato”, attacca Garofano quando De Rensis lo accusa di fare “psicologia della mutua”.

Garlasco, tensione tra De Rensis e Garofano a Lo Stato delle Cose

Lunedì 30 marzo, durante l’ultima puntata de Lo Stato delle Cose, il programma condotto da Massimo Giletti su Rai 3, si è affrontato tra i vari temi il delitto di Garlasco e le nuove indagini che vedono indagato Andrea Sempio.

Nel corso della trasmissione è andata in scena un’accesa lite tra l’avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi (condannato per l’omicidio di Chiara Poggi) e il generale Luciano Garofano, ex comandante dei Ris e consulente della famiglia Poggi.

ANSA

Gli animi si sono riscaldati quando si è parlato del materiale pornografico contenuto nell’ormai nota cartella “Militare” nel computer di Stasi.

Secondo la teoria della parte civile, Chiara Poggi potrebbe aver visto quei file poco prima di morire, innescando la reazione furiosa del fidanzato.

Il dibattito si è acceso dopo l’intervento dei due periti Porta e Occhetti, che avevano analizzato il pc su incarico del giudice in occasione del primo processo, secondo i quali è inverosimile quanto sostenuto dai consulenti della famiglia Poggi.

Lo scontro in tv tra De Rensis e Garofano

Di parere opposto Luciano Garofano, che ha avuto accesso a quel materiale: “Erano immagini forti, orribili, veramente raccapriccianti”, dice, “chi dice che fosse normale pornografia non ha visto tutto”.

“Ci sono tantissime immagini che potevano sconvolgere Chiara“, aggiunge, “la sensibilità di un uomo può essere diversa da quella di una ragazza”.

L’avvocato Antonio De Rensis va quindi all’attacco di Garofano: “Ho registrato le sue affermazioni e le dico che verrà un giorno in cui gliele ricorderò sillaba dopo sillaba”.

“Lei ha detto cose fuori dalla realtà, si è permesso di fare un’introspezione psicologica della mutua senza alcuna capacità psico-diagnostica”.

Immediata la replica del generale: “Lei è un maleducato, lei è un maleducato!”, mentre De Rensis risponde: “Ma non scherziamo, ma dai!”.

E ancora: “Lei è un maleducato che fa battute sulle mie capacità, battute fuori luogo”, dice Garofano, “Vada a studiare la legge che forse sa solo quella”.

“Sono mesi che tolleriamo questa sua pseudo aggressività che fa paura alle formiche. Mi sembra strano che lei sia così nervoso e irascibile”, replica l’avvocato.

Giletti: “Si continua a diffamare Stasi”

Quindi interviene Massimo Giletti per riportare l’ordine, ma anche per sgombrare il campo da illazioni.

Secondo il conduttore infatti la teoria delle immagini pornografiche come movente dell’omicidio di Chiara Poggi non regge.

“Ci tengo a dire che le immagini pornografiche erano tutte visibili e accessibili, si continua a diffamare Stasi, questo non posso accettarlo”, dice Giletti.

“Stiamo parlando di due ragazzi che condividevano questo mondo, per quale motivo una ragazza vede questo, il suo ragazzo lo scopre e quindi la ammazza. È una cosa che non può reggere”.