Garlasco, tensione De Rensis-Garofano da Giletti: "Non faccia ironia sul carcere di Stasi", "Ci sono sentenze"

“Lei l’ironia la fa con il carcere suo, non con il carcere di Stasi“: ha letteralmente perso le staffe Antonio De Rensis, l’avvocato dell’unica persona condannata per il delitto di Garlasco, dopo un intervento di Luciano Garofano nel corso della puntata de Lo stato delle cose andata in onda lunedì 9 marzo. Poco prima l’ex consulente di Andrea Sempio aveva risposto con ironia a Umberto Brindani che aveva sottolineato gli “82 errori” delle prime indagini. “Conti, conti, che le fa bene”, aveva risposto Garofano scatenando, quindi, la reazione di De Rensis.

La battuta di Luciano Garofano

Luciano Garofano, ricordiamo, è stato il consulente della difesa di Andrea Sempio fino alla sua volontà di rinunciare all’incarico. Ancora oggi l’ex generale dei Ris di Parma interviene pubblicamente per parlare del delitto di Garlasco.

Lunedì 9 marzo è intervenuto in collegamento con Lo stato delle cose per ribadire le sue convinzioni sull’innocenza di Andrea Sempio e sulla colpevolezza di Alberto Stasi. Garofano ha riferito che nella prima fase delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi “abbiamo fatto al meglio il nostro lavoro”.

ANSA

Quindi ha aggiunto: “Non credo a tutti gli errori che qualcuno enumera ogni giorno”, e a proposito di Alberto Stasi e della sua colpevolezza Garofano ha affermato che “non credo che quest’anno ci siano state novità rivoluzionarie che dimostrino il contrario”.

Quindi è intervenuto Umberto Brindani, direttore di Gente: “Sì, ma 82 errori non è che ce li siamo inventati” e subito dopo è arrivata la risposta di Garofano: “Conti, conti, direttore. Conti che magari le fa bene”. A quel punto è intervenuto Antonio De Rensis.

L’attacco di Antonio De Rensis

“No, generale. Io sono molto soft con tutti”, ha detto De Rensis interrompendo Brindani e scusandosi col conduttore e con il direttore di Gente. Poi si è rivolto a Luciano Garofano.

“Se lei dice ‘conti conti’ facendo dell’ironia allora con me viene a sbattere“, poi l’affondo: “Perché l’ironia la va a fare con il carcere suo, non con il carcere di Stasi”. Poi ha sottolineato: “E quegli errori ci sono, si ricordi!”. La contro-replica dell’ex consulente di Sempio non si è lasciata attendere: “Questo è assolutamente fuori luogo, perché tutti questi errori non ci sono stati perché ci sono delle sentenze definitive“.

“Ma senza ironia!”, ha ribattuto De Rensis mentre Garofano rispondeva: “Quando saranno dimostrati sarò il primo a riconoscerlo”.

Il racconto del medico del 118

Martedì 10 marzo Mattino Cinque ha mandato in onda ciò che disse il medico del 118 che il 13 agosto 2007 arrivò sulla scena del delitto di Garlasco.

Il corpo di Chiara Poggi presentava una “vasta ferita del cuoio capelluto, stante l’abbondanza di liquido ematico fuoriuscito che aveva anche intriso i capelli“. Poi c’era la “probabile presenza di un trauma cranico e del rachide cervicale“.

Inoltre, fece riferimento alla “anomala postura del collo” con “un ematoma orbitale destro”. Non constatò, invece, “la presenza di rigor mortis o di macchie ipostatiche“, tanto meno di “traumi visibili al dorso e agli arti inferiori”.

La paura di Sempio nell’inchiesta su Garlasco

Nel corso della stessa puntata de Lo stato delle cose è stata trasmessa anche un’intervista esclusiva ad Andrea Sempio, indagato per omicidio in concorso nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco.

Quella contro di lui è “un’accusa pesantissima”, ha detto, e per questo spera “che questa sia l’ultima volta che venga chiarito tutto e basta”, dato che finì sotto indagine anche nel 2017.

Qualora si andasse a processo, Sempio riconosce “il rischio anche di una condanna” e ammette: “La cosa ovviamente mi preoccupa, mi fa paura“.