Garlasco, tensione in tv tra Massimo Lovati e Federica Panicucci dopo le indagini su Venditti: "Ridicola"

Si continua a indagare sul delitto di Garlasco. Nei giorni scorsi, le procure di Pavia e Brescia hanno puntato i riflettori sui movimenti di denaro della famiglia di Andrea Sempio. Il difensore dell’indagato, l’avvocato Massimo Lovati, intervistato a Mattino 5 ha definito "ridicola" la vicenda, scontrandosi con la conduttrice Federica Panicucci.

Garlasco, Massimo Lovati contro Federica Panicucci

"Qua si parla di un movimento di denaro di 43mila euro spalmato nell’arco di 6 mesi – ha dichiarato Lovati a Mattino 5 -, in un periodo in cui il figlio (Andrea Sempio, ndr) di questa coppia di persone era indagato per omicidio volontario. Siccome due più due fa quattro, ammesso che ci sia stata questa ipotesi corruttiva, quanto ha avuto Mario Venditti, quanto hanno avuto gli agenti di polizia che hanno affiancato questo passaggio di denaro? E gli avvocati dove li mettiamo?"

"Lei sta sminuendo la cosa?", l’intervento di Federica Panicucci. "Ma è stata una cosa ridicola", ha chiosato Lovati, in riferimento ai nuovi sviluppi delle indagini. "Io credo che non sia per niente ridicola nel rispetto di due procure, quella di Pavia e di Brescia", ha controbattuto la conduttrice.

Lo sfogo dell’avvocato a Mattino 5

A questo punto Lovati si è reso protagonista di un lungo sfogo: "Perché non hanno avuto rispetto di Venditti, uno dei magistrati più integerrimi che ho conosciuto? Non hanno avuto rispetto per me, io quella mattina (della perquisizione a casa Sempio, ndr) dovevo essere in aula e invece hanno fatto il blitz. Mi hanno distolto dalla mia funzione. Perché? Perché puntate l’indice contro certi soggetti e non su altri?"

"Forse perché stanno indagando?", la domanda secca della Panicucci. "Ma è ridicola", ha chiosato nuovamente l’avvocato. "Io prendo le distanze da quello che dice", la sottolineatura della conduttrice.

"40mila euro in sei mesi non servono per corrompere nessuno", ha aggiunto Lovati. Panicucci ha incalzato: "Ma quindi li ha presi lei?" "Eravamo in tre avvocati, ma permette che un avvocato potrà prendere 10mila euro a testa per un lavoro?" "Ma lei li ha presi senza fattura?", ha continuato a incalzare Panicucci.

"Venga qua a vedere i faldoni, io non vengo a chiedere quanto guadagna lei al mese. Lei prende lo stipendio, io no, questo è il problema", la replica del legale.

Il pizzino con scritto Venditti e la risposta di Lovati

Panicucci ha provato a uscire dalla polemica chiedendo delucidazioni circa il pizzino con scritto Venditti. "Venditti ’20 e 30′ sono 20 e 30 e non 20mila e 30mila. Sono i soldi delle marche da bollo e per fare la copia della richiesta di rinvio a giudizio che sono 40 pagine, decreto di archiviazione, altre 40 pagine. Che costano 30 o 40 euro", ha sostenuto Lovati.

"Decreto di archiviazione? Ma fu richiesto a marzo, il pizzino è di febbraio", ha ricordato un ospite in studio a Mattino 5.

"Ma c’è la data? Fatemi vedere la data e l’errore. Fatemi vedere questo pizzino che non ho ancora visto. Ho letto solo il decreto di perquisizione dove non c’è data. L’avete inventata voi", ha concluso il legale.