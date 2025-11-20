Garlasco, tensione tra Federica Panicucci e l'avvocato Liborio Cataliotti: "Lei che competenze ha?"

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Alta tensione a Mattino Cinque durante un confronto sul caso Garlasco tra l’avvocato di Andrea Sempio e il legale di Stasi. Le domande di Federica Panicucci hanno irritato Liborio Cataliotti, che ha minacciato di lasciare la trasmissione. Il legale ha poi ribadito che la vicenda non è una sfida tra Stasi e Sempio e che entrambi potrebbero essere innocenti.

Garlasco, alta tensione durante il programma di Federica Panicucci

Momenti di alta tensione nel corso della puntata di Mattino Cinque del 20 novembre. Mentre era in corso un confronto tra il legale di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, e l’avvocato di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti, alcune domande di Federica Panicucci hanno indispettito quest’ultimo, che ha addirittura minacciato di lasciare la trasmissione.

In merito al caso Garlasco, si discuteva con gli ospiti in studio della consulenza fornita dal genetista Francesco De Stefano, che firmò la perizia sulle unghie di Chiara Poggi nel 2014. Successivamente, nel 2017, fu proprio sulla base di quella perizia che le indagini su Sempio vennero archiviate dalla Procura di Pavia.

Cataliotti ha ricordato che De Stefano, nel 2017 ha spiegato "che non è possibile chiarire se il DNA è da contatto diretto o da contatto mediato".

Tuttavia, quando la conduttrice si è domandata per quale motivo il DNA fu successivamente dichiarato inutilizzabile, l’avvocato ha reagito duramente.

"Ferma, io me ne vado immediatamente se non mi fa finire la risposta", ha avvertito il legale. "Io prendo questo auricolare e lo consegno alla giornalista, che è molto più garbata di lei".

L’avvocato di Andrea Sempio alla conduttrice: "Lei che competenze ha?"

I toni si sono mantenuti tesi anche successivamente.

"Nel 2017 il professor De Stefano spiegò chiaramente, a fronte di specifica domanda, l’affermazione del 2014 circa il fatto che, secondo lui, fosse DNA da contatto diretto", ha insistito l’avvocato Liborio Cataliotti.

Federica Panicucci ha però notato che, mentre nel 2014 il genetista aveva dichiarato che si trattasse di DNA da contatto diretto, nel 2017 cambiò versione.

"Se vuole rimanere della sua idea, è legittimo", ha replicato l’avvocato di Andrea Sempio, per poi rivolgere alla conduttrice una domanda provocatoria: "Lei che competenze ha, è professore? È genetista?".

Cataliotti ha anche affermato che quella in corso "non è una partita tra Stasi e Sempio" e che entrambi potrebbero non avere nulla a che fare col delitto di Garlasco.

"Quanto al fatto che non sia stato matchato il profilo di Stasi, con un’espressione molto volgare le dico che non me ne frega niente della colpevolezza o dell’innocenza di Stasi", ha concluso il legale.

Chi è Liborio Cataliotti

Il nome di Liborio Cataliotti è associato al caso Garlasco da quando il suo assistito Andrea Sempio ha revocato il mandato a Massimo Lovati.

Cataliotti è oggi a capo del collegio difensivo di Sempio. Il penalista ha 58 anni e, oltre a operare nel foro di Reggio Emilia, è anche professore all’Università di Parma.

Vanta una lunga carriera e ha preso parte a inchieste mediatiche, quali ad esempio calcioscommesse. Cataliotti ha difeso i parenti pakistani nel caso di Saman Abbas.