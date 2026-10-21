Garlasco, tensione tra Pelosi consulente Sempio e Federica Panicucci: "Lei dà sempre giudizio definitivo"

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"Quindi lei mi sta dicendo che la professoressa Cattaneo ha sbagliato". Federica Panicucci insiste, ma Sabino Pelosi la ferma: "Io non sto dicendo questo". A Mattino Cinque, nella puntata del 21 ottobre, il medico legale della difesa di Andrea Sempio ha contestato alla conduttrice di dare un giudizio definitivo sulle sue osservazioni. Si discuteva degli esami sui tessuti di Chiara Poggi e del tempo trascorso tra l’aggressione e la morte.

Il consulente è intervenuto mentre Sempio è tornato a parlare pubblicamente anche dei messaggi pubblicati in un forum: non li rinnega, ma riconosce che alcune cose avrebbe potuto scriverle meglio.

Pelosi e Panicucci, lo scambio sulla consulenza di Cattaneo

Pelosi è partito dalle diverse indicazioni sulla sopravvivenza di Chiara riportate nelle consulenze. Secondo la sua ricostruzione, si è passati da pochi minuti a un intervallo di 15-20 minuti, fino alla possibilità di non escludere una sopravvivenza di 30-60 minuti.

Federica Panicucci gli ha obiettato che le successive valutazioni di Cristina Cattaneo erano arrivate dopo ulteriori esami. Per la conduttrice, questo passaggio andava spiegato ai telespettatori, prima di mettere a confronto conclusioni diverse.

Quando lei gli ha chiesto se dunque Cattaneo avesse sbagliato, Pelosi le ha rimproverato di formulare "un giudizio, come dire, definitivo". Ha poi chiarito la propria posizione: "Vediamo lo stesso tema in maniera diametralmente opposta".

Le osservazioni medico-legali si aggiungono a quelle della difesa sulle impronte nella villetta. Su questo fronte, la prova con le scarpe mostrata da Sempio è stata criticata da Milo Infante, che l’ha ripetuta in studio.

La discussione sulla selectina e sugli esami dei tessuti

Il confronto è proseguito sulla selectina, spiegata in trasmissione come una proteina ricercata nei tessuti per studiare la risposta alle lesioni. Pelosi ha sostenuto che mancasse un confronto con un campione di cute sana della vittima, utile, a suo giudizio, a conoscere la reattività di base dell’organismo. Ha inoltre richiamato la necessità di considerare altri indicatori prima di interpretare quel risultato.

Il significato da attribuire agli esiti di laboratorio è stato discusso anche da Francesco Maria Avato, già consulente di Alberto Stasi, a proposito dei pedali della bicicletta. A Filorosso ha sostenuto che non fosse stata dimostrata la presenza di sangue.

Il confronto sulle carte e sugli accertamenti del 2007

Federica Panicucci ha domandato a Pelosi su quali materiali avesse lavorato. Il medico legale ha risposto di essersi basato sulla documentazione fornita dai consulenti del pubblico ministero, citando gli accertamenti di Ballardini e la prima consulenza di Cattaneo.

"Quindi su carte", ha sottolineato la conduttrice, contrapponendo il suo lavoro all’esame diretto dei tessuti svolto da Cattaneo. Pelosi ha replicato che i campioni erano gli stessi già analizzati in precedenza. A quel punto Federica Panicucci ha insistito sulla diversa metodologia, mentre il consulente ha escluso che nell’immunoistochimica ci fosse stata una "rivoluzione copernicana".

Sulla gestione dei materiali acquisiti durante le prime indagini è intervenuto anche Milo Infante a Verità Nascoste, sollevando domande sulle operazioni compiute sul computer di Stasi e sulla copia del suo contenuto.

Marina Baldi a Ore 11 sull’ipotesi della morte prima delle 9:12

Delle ipotesi sull’orario della morte ha parlato anche Marina Baldi, genetista e consulente della difesa di Sempio, a Ore 11. Baldi ha richiamato quanto, secondo la sua lettura, emerge dalla consulenza di Cattaneo: una morte avvenuta circa venti-trenta minuti dopo la colazione, senza però indicare a che ora Chiara avesse mangiato.

"Non è escludibile completamente che lei sia morta prima delle 9 e 12 o perlomeno che sia stata aggredita prima delle 9 e 12", ha detto. Ha quindi ricordato che un’aggressione precedente a quell’orario è una delle dinamiche proposte.