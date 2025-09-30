Garlasco, teoria di Carlo Taormina sul movente di Alberto Stasi: "Rapporto tra Andrea Sempio e Chiara Poggi"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Andrea Sempio, indagato nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco, sarebbe al centro del movente di Alberto Stasi, condannato per l’omicidio di Chiara Poggi. È questa l’ipotesi fatta da Carlo Taormina sul caso di cronaca da mesi al centro dell’attenzione mediatica italiana. Secondo il noto avvocato Stasi avrebbe ucciso la fidanzata dopo aver scoperto la sua relazione con Sempio, con quest’ultimo che forse potrebbe aver assistito al delitto.

Garlasco, la teoria di Carlo Taormina su Alberto Stasi

Carlo Taormina, avvocato protagonista in molti processi che hanno fatto la storia del nostro Paese, ha più volte detto la sua sulle nuove indagini sul delitto di Garlasco in interviste, ospitate in tv e sui social.

Nei giorni scorsi è tornato sul caso sulle sue pagine Instagram e Facebook, ribadendo di essere convinto che Alberto Stasi “resta e resterà l’unico responsabile dell’omicidio di Chiara Poggi”.

ANSA L’avvocato Carlo Taormina

Secondo Taormina Andrea Sempio, al centro delle nuove indagini della procura di Pavia, sarebbe estraneo al delitto.

“Le archiviazioni pronunciate a favore di Sempio sono assolutamente corrette perché non esiste elemento che colleghi Sempio all’omicidio”, scrive su Facebook.

Ma potrebbe esserne stato testimone, presente in casa quando Chiara Poggi venne uccisa.

“Rapporto tra Andrea Sempio e Chiara Poggi”

Secondo la teoria dell’avvocato Taormina, Sempio sarebbe comunque legato al caso, in quanto sarebbe il movente di Stasi.

Alberto Stasi avrebbe colpito e ucciso la fidanzata Chiara Poggi dopo aver scoperto della sua relazione con Andrea Sempio, forse la mattina stessa del delitto.

Ci sono elementi da chiarire, dice Taormina, come lo scontrino del parcheggio dell’alibi di Sempio e alcune tracce rinvenute sul luogo dell’omicidio, ma l’unico omicida resta Stasi.

Stasi e Sempio potrebbero chiarire tutto, secondo Taormina entrambi non avrebbero detto mai nulla per rispetto a Chiara, ma “ora devono parlare“.

Il caso Venditti

Carlo Taormina dice la sua anche sull’indagine per corruzione a carico dell’ex procuratore di Pavia Mario Venditti.

Quei soldi che secondo l’accusa sarebbero stati dati a Venditti per archiviare l’indagine su Sempio “sarebbero stati dati solo perché Sempio e la famiglia non ce la facevano più”.

“Se i Sempio – dice Taormina – avessero pagato Venditti per avere quello che ad essi spettava e cioè l’archiviazione stante la indiscutibile innocenza di Sempio, sarebbero vittima di concussione e non di corruzione perché un magistrato che chiede soldi a persone disperate ed esauste è un concussore e non un corrotto”.

Quello che resta, afferma Taormina, sono gli errori commessi dalla magistratura sia nella prima che nella seconda inchiesta sul delitto di Garlasco.

La prima, “pur avendo consentito di accertare la verità, fu pietosa”.

Mentre l’attuale indagine, “fatta di roboanti annunci, fino ad ora è un autentico bluff perché niente di concreto è stato accertato e ogni volta che si è parlato di bombe, dentro c’era solo aria”.