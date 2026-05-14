Garlasco, teoria di Gallo sul presunto movente di Sempio legato al video di Chiara: "Gli inquirenti lo sanno"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Quel video intimo "gliel’ha portato via Sempio", e "gli inquirenti lo sanno": lo dice senza mezzi termini Fabrizio Gallo, l’avvocato di Massimo Lovati, a proposito del video intimo di cui lo stesso indagato parla in un’intercettazione del 2025. Chiara, secondo Gallo, sarebbe stata a conoscenza del fatto che l’amico di suo fratello le avesse sottratto il video, e questo "è il motivo del litigio" che avrebbe portato la vittima a dirgli che non gradiva parlare con lui al telefono. Il movente, quindi, secondo Gallo è tutto in quel filmato intimo e riservato.

Cosa rivelerebbe l’intercettazione di Andrea Sempio

Intervenuto in collegamento con Mattino Cinque, l’avvocato Fabrizio Gallo – che difende il collega Massimo Lovati – ha espresso la sua chiara posizione sul ruolo di Sempio nel delitto di Garlasco.

Il focus è tutto sul video intimo di Chiara Poggi e Alberto Stasi. Nell’informativa dei carabinieri di Moscova (Milano), come noto, è riportata un’intercettazione di un soliloquio di Sempio nella sua auto.

L’indagato dice: "Lei dice ‘non l’ho più trovato’, il video", e continua: "Cioè, è stata bella str**za, giù il telefono". Poi dice: "Anche lui lo sa, perché ho visto dal suo cellulare e io ce l’ho (…) dentro la penna".

L’intera argomentazione è piena di "inc" (che nel linguaggio tecnico indica "incomprensibile"), ma secondo Fabrizio Gallo ciò che dice Sempio suona come una sorta di autoconfessione.

L’interpretazione di Fabrizio Gallo

Nel suo intervento a Mattino Cinque Fabrizio Gallo afferma che "il video gliel’hanno portato via, e chi gliel’ha portato via è stato Sempio", e lo dedurrebbe proprio dall’intercettazione di quel giorno.

Sempio direbbe: "Io ce l’ho" perché glielo avrebbe portato via, secondo l’avvocato di Lovati. "Lei si è accorta che gliel’hanno portato via, e lei lo sa che ce l’ha lui".

Il movente del delitto di Garlasco

Quindi, Gallo sostiene che quel probabile furto del video intimo di Chiara Poggi potrebbe essere alla base del litigio tra la vittima e Andrea Sempio, che proprio per questo l’avrebbe scimmiottata in quell’intercettazione, arrivando a chiamarla "str***a" e ricordando il momento in cui la 26enne gli avrebbe detto di non voler parlare con lui al telefono.

In questa dinamica si collocherebbe il movente dell’omicidio: Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi dopo aver visto quel video rubato e avrebbe litigato con l’interessata che si sarebbe accorta di quella sottrazione, avvenuta per un interesse sessuale dell’indagato nei confronti della ragazza.