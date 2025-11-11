Garlasco, testimone racconta di aver sentito una telefonata di Massimo Lovati: "Urlava 'assassino, assassino'"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Nuove rivelazioni sul caso del delitto di Garlasco, con protagonista Massimo Lovati: un testimone ha riferito di aver sentito una telefonata dell’ex avvocato di Andrea Sempio, in cui il legale avrebbe urlato a gran voce “Assassino, assassino” per diversi minuti. Lo stesso testimone ha anche aggiunto di ritenere di credere che dall’altra parte del telefono potesse esserci Andrea Sempio. Lovati ha smentito categoricamente.

La presunta telefonata di Massimo Lovati

Un testimone ha riferito a Mattino Cinque di aver sentito Massimo Lovati mentre parlava al telefono con qualcuno, gridando a gran voce “Assassino, assassino“.

Il suo racconto: “Ho sentito solo dire ‘Assassino di m….‘ per un quarto d’ora’. Poi non l’ho più sentito l’avvocato, non so se ha messo giù o se è tornato a parlare a voce più bassa, ma la sua voce era molto, molto alta. Io non l’avevo mai sentito parlare così al telefono con qualcuno. (…) Urlava ‘Assassino, assassino’ e basta. Quella è stata l’unica volta in dodici anni che l’ho sentito urlare così”.

ANSA

Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio.

Lovati stava parlando con Sempio? La teoria del testimone

Secondo il testimone, dall’altra parte della cornetta, al telefono con Massimo Lovati, potrebbe esserci stato Andrea Sempio (ai tempi cliente dell’avvocato). A portarlo a credere ciò ci sarebbe una coincidenza temporale: il testimone ha riferito che la chiamata risalirebbe al periodo in cui “è uscito l’esito del dna sotto le unghie” di Chiara Poggi, vittima del delitto di Garlasco, che sarebbe arrivato proprio “due o tre giorni dopo” la telefonata. “Era prima dell’estate”, ha spiegato ancora.

Interpellato ulteriormente sul motivo per cui ritenga che Lovati stesse parlando proprio con Sempio, il testimone ha detto: “Beh non credo che abbia altri clienti possibili assassini. Con chi altro ti metti a urlare per 10 minuti dandogli dell’assassino?”.

La reazione di Massimo Lovati

Massimo Lovati, interpellato sulla questione dalla stessa trasmissione Mattino Cinque, ha smentito con forza quanto raccontato dal testimone.

L’avvocato ha dichiarato: “Io non grido mai con nessuno. Sempio è innocente ed estraneo al fatto. Ma scherziamo davvero?!”.

Lovati ha poi aggiunto: “Non è possibile, lo escludo nel modo più assoluto. È una roba assurda. Questa è una calunnia, è grave, una roba inaudita. Mi riservo di denunciarlo. Io ad Andrea Sempio non ho mai detto nulla del genere. Secondo me è una notizia completamente falsa”.