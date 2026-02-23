Garlasco, testimonianza del carabiniere Pennini sui graffi di Stasi: "Due segni evidenti sul braccio sinistro"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il carabiniere Roberto Pennini, in un servizio di Mattino Cinque sul caso Garlasco, ha ricordato di avere visto sul braccio sinistro di Alberto Stasi “due segni”, uno più evidente e uno meno, “paralleli” e senza croste. È però poi arrivata la precisazione che si sarebbe trattato “di arrossamenti più che graffi”, ritenendoli non collegati all’omicidio.

Garlasco, la deposizione del carabiniere Pennini

Nella puntata di oggi – lunedì 23 febbraio 2026 – di Mattino Cinque è andato in onda un servizio dedicato al caso di Garlasco, nel quale sono state riproposte le parole del carabiniere Roberto Pennini, riferite alla deposizione del 2014.

L’uomo ha raccontato che il collega Serra lo aveva avvisato di avere notato dei segni sul braccio di Alberto Stasi prima del suo arrivo. Pennini ha spiegato di non essersene accorto inizialmente, poi di essersi avvicinato per controllare: “Ho guardato ed effettivamente c’erano questi due segni”.

ANSA

Alla domanda su quanti fossero, ha risposto di ricordarne due: “Uno era più evidente, l’altro molto meno”. Segni che aveva indicato sul braccio sinistro, “sotto il gomito”, nella parte interna, “superiori ai 5 centimetri” ma non particolarmente lunghi, aggiungendo che “si evidenziavano” per la carnagione chiara e che erano “dritti”, “paralleli” e “uno di fianco all’altro”, senza presenza di croste tali da farli apparire datati.

Pennini e i graffi di Stasi: la precisazione

Dopo la deposizione, Pennini aveva chiesto di “essere più preciso” e di chiarire alcuni aspetti. Nel secondo passaggio del servizio, intervistato da Emanuele Canta, il carabiniere ha ricostruito di nuovo la scena, confermando di essersi avvicinato circa “a 30 centimetri” su segnalazione del collega Serra, ma usando un’espressione diversa: “Effettivamente c’erano questi due graffietti, ma arrossamenti più che altro”.

Pennini ha precisato che i segni erano su “un braccio solo” e che, per vederli, aveva dovuto “avvicinare proprio gli occhi al braccio”, perché “piccoli”.

Aveva quindi avanzato una sua ipotesi personale sull’origine, collegandola alla postura e al nervosismo di Stasi, che secondo lui si sarebbe toccato ripetutamente il braccio.

Esclusi i legami con l’omicidio per Pennini

Roberto Pennini ha poi citato l’autista soccorritore che aveva misurato la pressione a Stasi e che, sentito dalla difesa, aveva detto di non avere notato “nessun segno, nessun graffio, nessun arrossamento sul braccio”.

Il carabiniere ha anche chiarito la differenza di terminologia tra i vari momenti: nel primo verbale aveva parlato di “graffi” perché gli venivano contestati e perché, a suo dire, erano usciti articoli di giornale in merito, mentre nel secondo verbale ha precisato parlando di “arrossamenti”

Le parole di Roberto Pennini a Mattino Cinque

In udienza, ha aggiunto, continuavano a chiedergli dei “graffi” e quindi era tornato su quel termine, ma la precisazione sugli arrossamenti l’aveva già messa agli atti nelle sommarie informazioni. La conclusione del carabiniere è comunque abbastanza netta: “Secondo me nulla avevano a che vedere questi graffi con con l’azione omicidiaria”.