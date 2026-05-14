Garlasco, Tizzoni legale dei Poggi critica Nordio dopo le parole sulla sentenza contro Stasi: "Non condivido"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Le considerazioni del ministro Carlo Nordio non sono passate inosservate, tanto meno ai diretti interessati. Il delegato alla giustizia, infatti, si è domandato “come sia stato possibile condannare Stasi“, e più in generale, come si possa condannare una persona “quando è già stata assolta due volte da una Corte d’Assise e da una Corte d’Appello”. Secondo il ministro “la legge va cambiata”. L’avvocato dei Poggi, Gian Luigi Tizzoni, non è d’accordo: secondo lui Nordio “non ha colto nel segno soprattutto dove non sa o forse non conosce” il fatto che l’Appello bis (2014) fu “un’integrazione e un rifacimento del processo”.

La replica di Tizzoni al ministro Nordio

Come riporta Libero Quotidiano, l’avvocato che rappresenta la famiglia Poggi, Gian Luigi Tizzoni, ha replicato alle affermazioni di Carlo Nordio sul delitto di Garlasco, specialmente in merito alla condanna di Alberto Stasi.

Tizzoni dà una parte di ragione al ministro, ma allo stesso tempo mette in chiaro alcuni aspetti. In primo luogo spiega che “l’appello bis del 2014 non è stata una rilettura degli stessi elementi ma un’integrazione e un rifacimento del processo“.

ANSA

Lo ha detto, Tizzoni, all’esterno del Palazzo di Giustizia di Milano dove lo attendevano i giornalisti. Secondo l’avvocato dei Poggi “il ricorso per Cassazione (…) deve rimanere perché è il giudice che controlla il rispetto delle regole nel procedimento. Abolirlo è un non senso“, al contrario del pensiero di Carlo Nordio.

Inoltre precisa che i giudici del primo processo d’appello, nel 2011 “avevano espressamente scritto di non voler addivenire alla lettura unitaria degli indizi”, mentre invece si tratta di “un principio sacrosanto che la Cassazione aveva affermato”, dunque “non condividerei mai che si possa o si debba sopprimere il giudizio davanti alla Corte di Cassazione“.

Cosa ha detto Carlo Nordio su Garlasco

Mercoledì 13 maggio Carlo Nordio, intervenendo durante l’inaugurazione della scuola di polizia penitenziaria “Piersanti Mattarella”, si è domandato: “Se una persona può avere una sentenza di condanna solo al di là di ogni ragionevole dubbio, come puoi condannarla quando è già stata assolta due volte da una Corte d’Assise e da una Corte d’Appello?”.

Secondo il Guardasigilli “la legge va cambiata”, e nello specifico il caso Garlasco sarebbe l’esempio di come “una persona assolta in primo e in secondo grado, può poi senza nuove prove, essere condannata”. Nello stesso intervento il ministro ha ammesso di non avere “la più pallida idea della dinamica del delitto e del suo autore, ma ho un’idea chiara sulla dinamica della nostra legislazione, che è sbagliata“.

Il chiarimento sul risarcimento che i Poggi potrebbero dover restituire

Mercoledì 13 maggio, inoltre, Tizzoni ha fatto chiarezza sul possibile risarcimento ottenuto dai Poggi da parte di Alberto Stasi e sulla possibile restituzione della somma fino ad oggi ottenuta. L’avvocato ha spiegato che Giuseppe Poggi, padre di Chiara e Marco Poggi, ha a disposizione un conto dedicato dal quale non avrebbe mai attinto e su quale, ogni mese, viene versato lo stipendio che Stasi percepisce dal suo lavoro.

“Questo concetto che i Poggi si stiano arroccando per due soldi in croce, perché tali sono, è oltremodo offensivo”, ha detto a Open, e ha aggiunto che ai suoi assistiti “della parte economica non interessa sostanzialmente nulla”.