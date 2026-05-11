Garlasco, Tizzoni legale dei Poggi getta ombre sulla Procura: "Incontri frequenti tra pm e avvocati di Stasi"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

L’avvocato Gian Luigi Tizzoni, legale della famiglia Poggi, avanza dubbi sulla nuova indagine della procura di Pavia sul delitto di Garlasco, che vede Andrea Sempio accusato dell’omicidio di Chiara Poggi. Tizzoni parla di una inchiesta “unidirezionale”, volta solo a sconfessare la responsabilità di Alberto Stasi. E getta ombre sui pm, parlando di incontri “frequenti” tra inquirenti, procura e difesa di Stasi, come emergerebbe dagli atti dell’inchiesta su Sempio.

Garlasco, Tizzoni: incontri “frequenti” tra pm e e difesa di Stasi

Il legale della famiglia Poggi, Gian Luigi Tizzoni, si dice “un po’ sorpreso” della “mole di incontri e di interlocuzioni veramente molto frequenti” fra investigatori, procura di Pavia e difesa di Alberto Stasi.

Incontri che emergerebbero dagli atti della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco con al centro Andrea Sempio, a disposizione delle parti dopo la chiusura delle indagini. Lo riporta LaPresse.

Rispondendo alle domande dei giornalisti davanti al tribunale di Milano, l’avvocato respinge le ‘accuse’ mosse alla famiglia di Chiara Poggi di voler contrastare l’inchiesta su Sempio.

L’avvocato dei Poggi contro la procura di Pavia

La “collaborazione è sempre stata massima e doverosa”, dice Tizzoni, “la casa dei Poggi è sempre stata messa a disposizione, magari anche nell’occasione in cui hanno messo le famose cimici di cui abbiamo avuto riscontro” sui giornali.

I familiari di Chiara Poggi sono “particolarmente dispiaciuti e demoralizzati” nell’aver visto come l’inchiesta sia stata “unidirezionale, volta sostanzialmente a sconfessare la responsabilità di Stasi”, accertata nelle aule di tribunale.

Secondo Tizzoni si tratta di un tentativo “abbastanza deludente”, un lavoro della procura “che può sembrare mastodontico ma che non va a colpire i punti centrali” del caso e della condanna a Stasi.

Stasi, Tizzoni: “Non vedo spazio per una revisione”

Secondo l’avvocato dei Poggi l’inchiesta su Andrea Sempio avrebbe “bypassato i punti centrali della condanna di Alberto Stasi”.

“Non si può immaginare – sottolinea – una revisione del processo togliendo quello che non piace e che non torna ma senza spiegarlo“.

La “famosa camminata“, una delle prove principali a carico di Stasi, “viene liquidata in una paginetta, non viene trattata minimamente dal Ris di Cagliari né dagli altri consulenti”.

Nella nuova inchiesta sembra poi essere sparita la bicicletta nera, quella che per le sentenze, anche di assoluzione, è il mezzo con cui si è recato sulla scena del crimine l’assassino: “È oggettivamente strano e non riesco a capacitarmene”, dice Tizzoni.

Secondo il legale dei Poggi, dagli atti dell’inchiesta non emergono elementi che possano sconfessare la sentenza di condanna di Stasi: “Proprio non vedo spazio per una revisione“.

L’unico aspetto che rimane da esplorare è l’impronta 33, conclude Tizzoni, che ricorda di aver chiesto all’epoca di “sottoporla in incidente probatorio e di farla verificare da un perito terzo”.

La risposta di De Rensis e Bocellari

La procura di Pavia, “mediante un’imponente ed articolata attività investigativa, ha letteralmente disintegrato la sentenza di condanna di Alberto Stasi, evidenziando una serie lunghissima di nuovi elementi di prova” che dimostrano “l’assoluta innocenza” di Stasi.

Così in una nota gli avvocati Giada Bocellari e Antonio De Rensis, legali di Alberto Stasi, rispondono indirettamente a quanto detto dall’avvocato della famiglia Poggi.

La difesa di Stasi parla di un contesto “spaventoso e gravissimo” che coinvolge “numerosi soggetti” e che avrebbe “fortemente inciso” sul diritto di Stasi di “dimostrare prima la propria innocenza”.

“La difesa – concludono i legali – è adesso al lavoro per accelerare i tempi della revisione” del processo a Stasi.