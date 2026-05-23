Garlasco, Tizzoni legale dei Poggi su De Rensis e la denuncia di Stefania Cappa: "Performance unica su Stasi"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

La denuncia presentata da Stefania Cappa contro l’avvocato De Rensis apre un nuovo capitolo sul caso Garlasco. A commentare l’accaduto è Gian Luigi Tizzoni, avvocato della famiglia Poggi, che parla di "intromissione nella vicenda da parte di persone non titolate a farlo". Tizzoni ha inoltre commentato l’operato di De Rensis per riabilitare la figura di Alberto Stasi.

Tizzoni parla della denuncia di Cappa contro De Rensis

Gian Luigi Tizzoni, avvocato della famiglia di Chiara Poggi, è stato intervistato nella trasmissione Quarto Grado, condotta da Gianluigi Nuzzi. "A colpirmi è il fatto che nella vicenda di Garlasco c’è stata una specie di intromissione da parte di figure che non appartengono a istituzioni, come per esempio il giornalista Alessandro De Giuseppe", ha detto Tizzoni.

Alessandro De Giuseppe, insieme a Francesco Marchetto e Antonio De Rensis, è stato denunciato da Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, per istigazione a delinquere finalizzata alla diffamazione. La stessa Cappa ha indicato ipotesi di diffamazione aggravata e frode processuale.

"Intromissioni di persone non titolate nelle indagini su Garlasco"

"Ho la sensazione che si voglia un po’ spostare l’attenzione dal cuore di questa vicenda, cioè la responsabilità di Alberto Stasi e le presunte responsabilità di Andrea Sempio, che leggendo gli atti francamente non mi sembra di vedere", ha detto l’avvocato Tizzoni durante l’intervista.

Tuttavia, il legale della famiglia Poggi non ha azzardato ipotesi sul ruolo del collega De Rensis in merito alla denuncia di Stefania Cappa: "Bisogna vedere di cosa è accusato", si è limitato a commentare Tizzoni.

Quest’ultimo, durante l’intervista a Quarto Grado, ha sottolineato nuovamente le "intromissioni di soggetti non titolati come pubblici ufficiali", ricordando per esempio che "De Giuseppe ha registrato la mamma di Sempio" riferendosi al colloquio tra la donna e l’inviato delle Iene andato in onda lo scorso novembre.

Tizzoni: "Riabilitazione di Stasi? Performance unica"

Poi, sempre commentando l’operato dell’avvocato Antonio De Rensis, Tizzoni parla di "performance unica" e poi entra nello specifico.

"C’è stata un’attività di riabilitazione mediatica quotidiana di Alberto Stasi – ha detto Tizzoni – sia in televisione che su internet che fa sì che le persone si siano fatti delle idee sulla vicenda di Garlasco e sulle persone coinvolte".

"Il mio invito – ha poi concluso Tizzoni nella sua intervista – è sempre quello di distinguere la realtà mediatica da quella giudiziaria. Poi se qualcuno vorrà capire fino a che punto questa attività si sia spinta, questo rientra nell’ordine delle cose".