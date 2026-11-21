Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

L’avvocato Gianluigi Tizzoni non sembra aver dubbi sulla debolezza degli elementi contro Andrea Sempio e per una revisione del processo su Alberto Stasi. Chiamato in causa da Massimo Lovati per la presunta cessione di documenti nell’inchiesta sull’ipotesi corruzione su Garlasco, lo storico legale della famiglia Poggi ha risposto al collega, ma senza rinunciare a ribadire la ferma convinzione dei genitori della vittima sulla condanna già passata in giudicato sull’omicidio.

La risposta a Massimo Lovati

L’avvocato Tizzoni ha parlato in un’intervista rilasciata nell’ultima puntata di Quarto Grado delle dichiarazioni che l’ex legale di Andrea Sempio, Massimo Lovati, avrebbe reso come testimone del filone sulla presunta corruzione nelle prima inchiesta sul nuovo indagato dell’omicidio di Garlasco.

Davanti alle telecamere di Rete 4, il legale della famiglia Poggi ha smentito la ricostruzione del collega, che ai pm avrebbe riferito di aver ricevuto da lui la relazione redatta dall’agenzia investigativa SKP su incarico della difesa di Alberto Stasi nel 2017.

La smentita di Gialunca Tizzoni

Senza lasciare margine ad equivoci, l’avvocato Tizzoni ha affermato che "il fatto storico è che io non gli ho consegnato la relazione SKP, né gli ho mai consegnato nulla che io non potessi dare in quanto avvocato, in ciò legittimato dal nostro articolo 46 del Codice deontologico, cioè atti di cui avevo la libera disponibilità".

Alla domanda sull’esistenza di un piano per delegittimare la sua figura e la posizione della famiglia Poggi, il legale ha risposto senza mezzi termini "che è evidente da mesi che c’è un tentativo di screditare il mio ruolo, quello della parte civile, perché diamo fastidio, perché noi siamo quelli che conoscono la vicenda dall’inizio, conoscono ogni atto, ogni virgola, hanno partecipato a ogni fase processuale".

Le parole sull’indagine su Andrea Sempio e la revisione per Alberto Stasi

"Se è un tentativo, per così dire, di estrometterci, fallirà – ha aggiunto l’avvocato – perché in ogni caso la verità è già emersa, cristallizzata e noi avremo solo il compito gravoso ma che porteremo avanti di ribadire in ogni sede in ogni dove tutti quei passaggi che sono già stati superati per sottoporre l’autorità giudicante poi se ci saranno novità ulteriori ci confronteremo al netto di quello che è successo".

Esprimendosi infine sugli sviluppi delle nuove indagini sulla morte di Chiara Poggi, Tizzoni ha tenuto il punto: "Oggi l’inchiesta Sempio sostanzialmente non ci convince, sulla revisione anche se ovviamente rispetteremo la scelta della procura generale o quella della difesa che è ancora più doverosa, non intravedo elementi tali che possano distruggere, demolire le sentenze passate in giudicato".