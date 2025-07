Garlasco, tra gli oggetti ripescati dal canale non solo il martello e l'attizzatoio ma anche le scarpe

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Per il delitto di Garlasco emerge un dettaglio che potrebbe rimanere una suggestione o diventare fondamentale per le nuove indagini. Mustapha Etarazi, l’operaio marocchino che ha trovato nel canale di Tromello un martello, un attizzatoio e una mazzetta che ha consegnato agli inquirenti, in passato avrebbe trovato anche un paio di scarpe. È noto che per la ricostruzione dell’omicidio di Chiara Poggi sono sempre state centrali le impronte delle scarpe ritrovate sulla scena del delitto.

Delitto di Garlasco, il giallo della borsa

L’operaio ha dichiarato a Quarto Grado di aver ritrovato “quattro o cinque ferri“, tra cui appunto l’attizzatoio, il martello e la mazzetta insieme ad un’ascia. Li ha consegnati lui il 14 maggio scorso mentre i vigili del fuoco dragavano il canale di Tromello.

Sempre a suo dire li avrebbe ritrovati nel 2018 mentre si stava occupando di lavori ad un’abitazione che affaccia proprio sul canale.

Delitto di Garlasco, il canale di Tromello

Il particolare importante riguarda però come ha ritrovato gli oggetti, spesso associati alle presunte armi del delitto di Chiara Poggi.

Non in una borsa, come quella che avrebbe visto tra le mani di Stefania Cappa il supertestimone, ma sparsi e li ha tenuti perché gli servivano per lavoro.

L’anno seguente, nel 2019, mentre puliva la roggia di Tromello, sempre per lavoro, riferisce di aver trovato in una busta bianca insieme ad un vestito rosa e ad una maglia verde anche un paio di scarpe.

Le avrebbe mostrate ad una giornalista che avrebbe portato la fotografia rapidamente in procura.

Le scarpe dell’assassino di Chiara nel canale di Tromello?

Il dubbio della cronista sarebbe stato quello che le scarpe ritrovate da Mustapha Etarazi potessero essere quelle indossate dall’assassino il giorno dell’omicidio di Chiara Poggi.

Inizialmente si era parlato, sempre nel campo delle ipotesi e delle voci non confermate sulle nuove indagini sul delitto di Garlasco, che queste scarpe avessero sotto la suola dei pallini.

Un dettaglio importante perché le tracce di sangue sulla scena del delitto attribuibili alle scarpe dell’assassino presentano dei pallini sotto la suola.

Le nuove rivelazioni di Mustapha Etarazi

È qui il nodo sul ritrovamento delle scarpe che potrebbe rimanere soltanto una suggestione. A Quarto Grado l’operaio marocchino precisa di non aver mai parlato di pallini sotto la suola delle scarpe ritrovate. I pallini in questione, a suo dire, non erano sotto la suola della scarpa bensì sul fianco ed erano solo tre.

Ricorda bene che le scarpe erano più grandi rispetto al suo numero e per questo non le ha tenute. Lui porta il 41-42, Andrea Sempio il 45, Alberto Stasi il 42. La difesa dell’allora fidanzato di Chiara Poggi ha sempre negato che le impronte ritrovate sulla scena del delitto fossero un 42.