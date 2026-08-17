Garlasco, tra il possibile rinvio a giudizio di Andrea Sempio e la revisione per Alberto Stasi: caso al bivio

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A 19 anni dalla morte di Chiara Poggi, il caso dell’omicidio di Garlasco potrebbe essere giunto a una svolta. La chiusura delle nuove indagini potrebbe portare a un processo con l’accusa di omicidio volontario pluriaggravato per Andrea Sempio e, conseguentemente, a una revisione della condanna di Alberto Stasi.

Le nuove indagini per l’omicidio di Garlasco

A fine agosto verrà depositato l’atto 415-bis, che contiene i risultati delle nuove consulenze richieste dalla Procura di Pavia e dal procuratore Fabio Napoleone.

Sono diversi gli elementi che potrebbero confermare il quadro accusatorio contro Andrea Sempio.

ANSA

L’analisi antropometrica alla morfologia del piede dell’indagato, per valutarne la compatibilità con l’impronta rinvenuta sulla scena del delitto.

Le analisi sul dna rinvenuto sotto le unghie di Chiara Poggi, che sarebbe compatibile con il ramo paterno di Sempio.

Infine, è stata richiesta una perizia psichiatrica per valutare la personalità e la pericolosità sociale del 38enne.

Possibile revisione per la condanna di Alberto Stasi

La data di chiusara ufficiale delle indagini è stata fissata al 28 settembre: allora il giudice sarà chiamato a scegliere tra un rinvio a giudizio o un’archiviazione delle accuse.

Un eventuale processo contro Andrea Sempio avrebbe rilevanti conseguenze anche per Alberto Stasi.

Se fosse confermato un nuovo imputato si procederebbe parallelamente alla revisione della sua condanna.

Stasi, fidanzato di Chiara Poggi all’epoca del delitto, sta finendo di scontare 16 anni di reclusione e, dallo scorso giugno, è stato affidato in prova ai servizi sociali.

Andrea Sempio perde casa e lavoro

Andrea Sempio era già stato indagato tra il 2016 e il 2017, ma all’epoca la sua posizione fu archiviata. Oggi, al centro di un enorme clamore mediatico, la sua vita appare profondamente sconvolta.

Il proprietario dell’appartamento di Voghera in cui viveva ha scelto di non rinnovare il contratto di affitto a causa della presenza costante di giornalisti fuori dallo stabile.

Il 31 agosto Andrea Sempio sarà licenziato dal negozio di telefonia in cui lavora. È quanto richiesto dal cambio di proprietà, che potrebbe optare per una riassunzione di tutti i dipendenti.

La sua posizione, tuttavia, appare instabile. Sempio lavora come commesso e la sua rilevanza mediatica potrebbe entrare in contrasto con un ruolo a contatto con il pubblico.

Le accuse di omicidio pluriaggravato

Gli inquirenti della Procura di Pavia ipotizzano per Andrea Sempio l’accusa di omicidio volontario pluriaggravato da crudeltà e motivi abietti.

Secondo l’accusa, l’allora 19enne si sarebbe infatuato di Chiara Poggi, sorella maggiore dell’amico Marco, sviluppando per lei una vera ossessione.

Di fronte al rifiuto di avances sessuali da parte della ragazza, l’uomo l’avrebbe uccisa in un impeto d’ira.