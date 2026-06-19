Garlasco, Travaglio commenta il tentato suicidio della madre di Sempio: "Vogliono un altro morto, vermi"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

La madre di Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, è finita in ospedale per un’overdose di farmaci. Si parla di tentato suicidio e sulla vicenda è intervenuto Marco Travaglio, con un articolo, in cui attacca il “circo” soprattutto mediatico che da anni ruota attorno all’indagine. Persone innocenti e mai indagate, come appunto la madre di Sempio o il fratello della vittima, Marco Poggi, colpevolizzate senza aver fatto nulla. “Cercano un altro morto” è il titolo dell’editorale del direttore del Fatto Quotidiano che definisce “vermi” coloro che continuano ad accanirsi sulla “povera gente”.

Marco Travaglio sulla madre di Andrea Sempio

Nell’articolo intitolato “Cercano un altro morto“, Travaglio inizia scrivendo che “l’unico motivo di stupore per il primo tentato suicidio del caso Garlasco è che ia arrivato così tardi”.

Il giornalista spiega che dopo due anni “di scempio, di ogni regola umana, costituzionale, penale e giornalistica, era strano che tutte le persona lapidate sulla pubblica piazza di social, tv e giornali senza essere indagate” come i familiari di Andrea Sempio e persino quelli della vittima Chiara Poggi, “avessero retto psicologicamente per tanto tempo”.

ANSA

Nell’editoriale si ricorda come la madre di Sempio abbia avuto già due malori durante gli interrogatori e viva da due anni ormai, ovvero da quando è iniziata la nuova inchiesta, con cronisti e cameraman costantemente davanti a casa.

Questa donna si è ritrovata accusata dai media (e non dalla giustizia) di alibi falsi, falsa testimonianza oltre che vedere la sua vita privata scandagliata nei minimi particolari con dettagli inventati o ipotizzati.

L’attacco al “circo di Garlasco”

Nell’articolo si legge: “Neppure quel gesto disperato placa la muta dei pit-bull assetato di sangue, che raccontando il ricovero riepilogano i capisaldi del linciaggio di questa privata cittadina mai accusata di nulla”.

“Nel mondo al contrario del circo di Garlasco – è l’attacco del giornalista – i testimoni e le parti civili diventano colpevoli; il fratello della vittima viene torchiato dagl’inquirenti in un bugigattolo e bollato come ostile perché non dice quel che vogliono loro”.

Ma per Travaglio la colpa maggiore è dei “conduttori, avvocati ed esperti perfettamente in grado di distinguere il vero dal falso e soprattutto i personaggi pubblici, tenuti a doveri di trasparenza, dai soggetti privati e quindi infinitamente più fragili, con un diritto assoluto alla riservatezza”.

Per il direttore del Fatto quotidiano “questi vigliacchi che non osano chiamare colpevole uno solo dei tanti potenti pregiudicati per mafia, corruzione o prostituzione e usano i condizionali anche per le condanne definitive, si accaniscono sulla povera gente, sapendo che è troppo debole per ottenere giustizia. E incassano ascolti, like, profitti e carriere. Vermi“.

L’avvocato di Sempio sulle condizioni della madre

Intanto, a Quarto Grado è intervenuto l’avvocato di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti, che ha parlato delle condizioni della madre dell’uomo.

“La signora è stata spostata di reparto ma rimarrà qualche giorno ricoverata – ha detto il legale – a riprova del fatto che non è stato uno scherzo. Noi ne abbiamo avuto la percezione nell’immediato, tramite le parole del nostro assistito”.