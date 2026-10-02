Garlasco, Travaglio e Bruzzone smontano le accuse della Procura contro Sempio dall'impronta 33 alla scarpa

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Non si spengono i riflettori sul caso Garlasco. Marco Travaglio e Roberta Bruzzone sono intervenuti pubblicamente, smontando le accuse della Procura contro Andrea Sempio, a partire dall’impronta 33 fino ad arrivare alla scarpa utilizzata dall’assassino di Chiara Poggi. La criminologa ha parlato di un “pollaio”, mentre il giornalista ha definito il caso Garlasco una “macchina sparapalle”.

Il commento di Marco Travaglio sul caso Garlasco

Sulle colonne de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio ha parlato del caso Garlasco, da lui definito una “macchina sparapalle“.

Sulle accuse rivolte ad Andrea Sempio, il giornalista ha scritto che i contatti tra l’indagato e la vittima Chiara Poggi “sono zero“.

Per quanto riguarda il dna sotto le unghie della vittima, compatibile con la linea maschile della famiglia Sempio, Travaglio ha sottolineato che per la perita del Gip “non è certamente affidabile“.

Secondo Marco Travaglio, inoltre, la ricostruzione del delitto, con la colluttazione “da 15 a 60 minuti” è “pura fiction“.

Il giornalista ha fatto riferimento anche alla famosa impronta 33, che “non esclude il sangue ma neppure lo dimostra e, comunque, non si sa di chi sia”.

“Fa ridere”, ha aggiunto ancora Travaglio, la compatibilità tra “il piede da elefante numero 44 di Sempio con l’impronta di scarpetta 42“.

L’analisi dei resti della colazione che avrebbe dovuto “incastrare” Sempio, ha scritto il giornalista, “ha inguaiato vieppiù Stasi“.

L’attacco di Roberta Bruzzone su Garlasco

Roberta Bruzzone ha scelto Facebook per condividere i suoi ultimi pensieri sul delitto di Garlasco, “al netto di questa cagnara ormai insopportabile di queste ultime settimane, più vicina a un pollaio con collegamento permanente che a una gestione mediatica seria del caso”.

L’obiettivo esplicito del post della criminologa è “rimettere al centro i passaggi tecnici”, depurando il quadro “da personalismi, sciacallaggi, mitomania e compagnia cantante”.

Tra i vari punti citati da Roberta Bruzzone c’è la già citata impronta 33, a proposito della quale ha scritto: “‘Non escludere’ il sangue non equivale a dimostrarlo”.

Per quanto riguarda l’impronta della calzatura, ha aggiunto la criminologa, “servono misure e caratteristiche confrontabili”. Roberta Bruzzone ha poi scritto: “Per capire che un piede misura 44 non entra in una Frau 42 non mi sembra ci voglia un premio Nobel”.

Anche la nuova ricostruzione della dinamica del delitto non sembra convincere l’esperta: “Una sequenza possibile non è una sequenza dimostrata”.

Roberta Bruzzone ha commentato, in un altro passaggio del post, le recenti novità sul dna sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi, affermando che “una replica negativa non cancella automaticamente un risultato positivo”. E anche per quanto concerne un presunto scambio di provette “servono riscontri documentali”.

Infine, sul dna di Stasi sulla cannuccia, Roberta Bruzzone ha sottolineato che “presenza biologica e responsabilità penale sono piani diversi”.

Il post della criminologa si conclude così: “Il pollaio può continuare a starnazzare. I riscontri, purtroppo per qualcuno, non si producono per acclamazione”.

Il commento di Stefano Nazzi sul delitto di Garlasco

Oltre a Marco Travaglio e Roberta Bruzzone, nelle ultime ore anche Stefano Nazzi, autore del podcast “Indagini”, ha parlato del delitto di Garlasco in un’intervista concessa a Il Secolo XIX.

A proposito delle novità sulle analisi del Ris di Parma sul dna sulla bicicletta di Stasi, Nazzi ha dichiarato: “Siamo solo davanti a ipotesi investigative, ma c’è da pensare che se la procura di Pavia ha avanzato un’accusa simile al Ris di Parma, immagino che avranno meditato bene”.

Poi ha aggiunto: “Un’accusa di questo tipo è una mina enorme sulla credibilità della massima autorità a livello scientifico nelle indagini penali italiane, di una squadra, di un reparto che è all’avanguardia, un’eccellenza”.

In un altro passaggio dell’intervista, Stefano Nazzi ha affermato: “Le trasmissioni tv trasformano un caso di cronaca in una serie tv, in un evento seriale, per cui ogni giorno devi dare qualcosa in più. Questo qualcosa in più a volte è niente. Nel frattempo il meccanismo del colpevole a ogni costo si è messo in moto”.