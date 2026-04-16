Garlasco, trovati nuovi elementi nel pc di Chiara Poggi: per l'avvocato Gallo ci sarebbe anche il "movente"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Sono emersi nuovi elementi sul caso del delitto di Garlasco, che riguarderebbero il pc della vittima Chiara Poggi e il possibile movente dell’omicidio. Dalla relazione del professor Dal Checco, il consulente incaricato dalla Procura di Pavia di approfondire i computer di Alberto Stasi e della vittima, sarebbero arrivate “notizie molto importanti”.

Le “notizie molto importanti” sul delitto di Garlasco

Stando a quanto riportato da Mattino Cinque, secondo indiscrezioni confermate che arrivano dalla relazione del professor Dal Checco, il consulente informatico incaricato dalla Procura di Pavia di approfondire i computer di Alberto Stasi e Chiara Poggi, dal dispositivo di quest’ultima sarebbero arrivate “notizie molto importanti, elementi nuovi che per gli investigatori rappresentano una pista ben precisa da seguire“.

La novità, in base a quanto riferito dall’inviato Emanuele Canta del programma Mediaset, potrebbe riguardare “un’area non distante da Garlasco” e allargherebbe il raggio d’azione.

ANSA

La conduttrice Federica Panicucci ha domandato all’inviato: “Possiamo azzardare che il movente si trovi all’interno di quel computer?”.

La risposta di Canta: “La Procura, anche prima della relazione, aveva ipotizzato un suo movente e la relazione informatica ha confermato alcune supposizioni già fondate della Procura”.

La dichiarazione di Fabrizio Gallo sul movente del caso Garlasco

Ospite di Mattino Cinque, Fabrizio Gallo, avvocato di Massimo Lovati, ha dichiarato: “Il puzzle si sta componendo. Io lo dico da tempo, nel computer di Chiara gli inquirenti a mio avviso hanno già individuato il movente“.

Il legale ha poi aggiunto: “Il computer non è quello di Stasi, che è stato ben analizzato. Questo è quello di Chiara, dove altri soggetti, compreso Sempio, hanno lavorato e lasciato le loro tracce. Si deve spiegare perché questo computer è stato preso con tutta fretta per portarlo in caserma e poi lo abbiamo dovuto esaminare 18 anni dopo”.

Ancora Gallo: “In quel computer ci sono cose scottanti che portano un po’ fuori dal territorio di Garlasco”.

Il commento di Marco Oliva sul movente del delitto di Garlasco

La presunta novità sul movente del delitto di Garlasco è stata commentata in trasmissione anche dal giornalista Marco Oliva.

Le sue parole: “Io credo che la difesa di Sempio non si aspetti qualcosa di negativo nei confronti di Sempio, chiedendo loro stessi l’analisi del computer di Chiara”.

Poi ha aggiunto: “Non vorrei che, se il movente fosse individuato proprio in quel computer, si facessero gli stessi errori fatti col movente individuato nel computer di Stasi”.