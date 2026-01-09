Garlasco, tutte le impronte di scarpe sulla scena del delitto dai pallini alla "V"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il 2026 sarà l’anno della svolta per il caso di omicidio di Chiara Poggi? Si torna ancora una volta nella villetta di Garlasco ad analizzare le diverse impronte presenti sulla scena del delitto: circa 28, comprese quelle dei militari e degli addetti che quel giorno hanno percorso l’abitazione. Restano le suole a pallini, attribuite ad Alberto Stasi, la suola a “V” delle scarpe consegnate sempre da Stasi e infine quelle che sembrano essere impronte a linee parallele, forse riconducibili ad Andrea Sempio.

Le impronte a pallini

Chi ha camminato all’interno della villetta dei Poggi? Ci sono diverse impronte, la più nota è quella riconducibile alla suola a pallini, attribuita ad Alberto Stasi. Per la Cassazione è la prova del passaggio dell’assassino. Si tratterebbe di un paio di scarpe Frau taglia 42, mai ritrovate.

Un’altra impronta attenzionata è quella sul primo gradino delle scale. Sul gradino zero che porta alla cantina, la suola si presenta con delle linee parallele. Potrebbe essere, ipotizza il servizio di Mattino Cinque, della stessa persona che ha poggiato la mano sul muro, lasciando la famosa impronta 33 che secondo la Procura di Pavia sarebbe da attribuire ad Andrea Sempio.

Questo ha sempre dichiarato di indossare il numero 44 di piede, cosa che lo escluderebbe dalla lista in riferimento alla suola Frau.

La suola militare e la forma a “V”

Nel corso delle indagini sono state repertate molte altre suole di scarpe all’interno della villa. Si parla di 28 impronte diverse, tra medici legali, pm, addetti delle pompe funebri e carabinieri entrati nell’abitazione il 13 agosto 2007.

Proprio ai militari è stato attribuito il segno di una scarpa con suola a carro armato. Si legge: “Dette tracce esibiscono una caratteristica suola a carro armato, tipica delle calzature pesanti, nonché di quelle militari”.

Infine c’è il segno di una suola a forma di “V”. Questo è stato repertato vicino alla porta a soffietto delle scale. Venne ritenuta “poco interessante” sul momento. Questa però, come ricorda Mattino Cinque, sembra essere la suola delle scarpe Lacoste consegnate da Alberto Stasi agli inquirenti.

Cosa ha la Procura di Pavia su Sempio?

Il 2026 potrebbe essere l’anno della svolta? A distanza di un anno dall’apertura delle nuove indagini, la Procura di Pavia potrebbe mostrare le proprie carte. Dal servizio di Ore 14, ricordiamo quali potrebbero essere i nuovi elementi contro Andrea Sempio.

C’è la consulenza dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo e la nuova BPA firmata dal colonnello del RIS Andrea Berti. Tra le novità c’è proprio l’impronta della scarpa sul gradino zero delle scale, quella composta da linee parallele e compatibile con l’impronta 33 sul muro.

Dalla BPA sembra emergere, inoltre, che l’aggressione sarebbe iniziata vicino alla colonna del telefono e non vicino alle scale, per poi essere trascinata, almeno da due persone si ipotizza, e gettata da queste.