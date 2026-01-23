Tutti contro Andrea Sempio a Quarto Grado, le sue risposte su alibi, computer, unghie e impronta a casa Poggi

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Andrea Sempio si confronta a “Quarto Grado” in un duro “uno contro tutti” su alibi, spostamenti e comportamenti legati all’omicidio di Chiara Poggi. Sempio ha respinto i sospetti sulla sua presenza a Garlasco, sullo scontrino di Vigevano e sulle relazioni personali, definendo molte contestazioni suggestive.

Andrea Sempio contro tutti a Quarto Grado

Nel corso della puntata di “Quarto Grado” di venerdì 23 gennaio, in un confronto serrato e senza sconti, Andrea Sempio ha accettato di esporsi pubblicamente all’interno di una dinamica definita dagli stessi ospiti come un vero e proprio “tutti contro uno”.

Al centro della discussione, la ricostruzione dei suoi movimenti nei giorni dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, con particolare attenzione alle incongruenze ipotizzate su alibi, spostamenti e sulla conservazione di uno scontrino di parcheggio.

La vicinanza alla scena del delitto

Uno dei punti più contestati riguarda la presenza di Sempio nei pressi dell’abitazione dei Poggi il 13 agosto, sia al mattino sia nel pomeriggio. L’interessato ha respinto ogni lettura sospetta, definendo tali osservazioni semplici “suggestioni”. Sempio ha ricordato che la sua famiglia, così come i nonni, risiede a Garlasco e che la prossimità geografica non può essere interpretata come un elemento anomalo.

Alla domanda se la casa della nonna potesse aver rappresentato un possibile rifugio o punto d’appoggio dopo il delitto, Sempio ha risposto con una smentita netta. In studio è stato inoltre sottolineato come risulti l’unico tra gli amici di Marco Poggi a essere stato fotografato davanti alla casa dopo l’omicidio. Egli ha replicato di aver transitato davanti all’abitazione in due occasioni distinte, prima da solo e successivamente insieme al padre, spiegando di averlo sempre dichiarato spontaneamente, anche prima che emergessero le immagini.

Il silenzio con i magistrati e lo scontrino

Un’altra critica riguarda la scelta di non presentarsi autonomamente dai pubblici ministeri. Sempio ha spiegato che si è trattato di una decisione condivisa con i suoi legali e che interverrà quando verrà ritenuto opportuno dal punto di vista difensivo, respingendo al contempo l’idea di voler sfruttare l’esposizione mediatica.

Ampio spazio è stato dedicato allo scontrino del parcheggio di Vigevano, indicato come cardine del suo alibi. Sempio ha ricostruito la mattinata del 13 agosto raccontando di essersi recato in città, di aver trovato la libreria chiusa, di aver passeggiato in piazza e di essere poi rientrato a Garlasco, con una successiva visita alla nonna.

Lo scontrino, ha spiegato, sarebbe stato emesso da lui stesso e ritrovato dai genitori nell’auto qualche giorno dopo; a quel punto decisero di conservarlo per prudenza. Gli ospiti hanno contestato il fatto che il documento sia stato prodotto solo un anno più tardi e che risultino conservati soltanto quelli del 13 e del 14 agosto. Sempio ha replicato che nessuno gli aveva mai chiesto conto di quella mattina in precedenza e che, se ciò fosse avvenuto, lo avrebbe consegnato immediatamente.

Viene inoltre evidenziata la difficoltà di verificare la sua presenza a Vigevano, dato che la libreria era chiusa. Alla richiesta di fornire dettagli sul libro cercato, Sempio ha affermato di non ricordarne il titolo, aggiungendo che inventarne uno non avrebbe modificato la sostanza dei fatti.

Il computer

In seguito si è parlato dell’uso del computer di famiglia. In studio è stato ipotizzato che, da adolescenti, lui e Marco potessero aver curiosato nel dispositivo, magari alla ricerca di foto o video privati. Sempio ha negato categoricamente, precisando che non si trattava del computer personale di Chiara, bensì di uno strumento utilizzato da tutta la famiglia.

È stato ricordato che Chiara avrebbe segnalato una navigazione anomala e deciso di inserire un blocco. Alla domanda su eventuali ricerche pornografiche, Sempio ha risposto che non avvenivano insieme e che Marco aveva già ammesso di aver effettuato lui alcune consultazioni.

Le telefonate prima e dopo il delitto

Il confronto si è fatto più acceso quando si è toccato il tema delle chiamate telefoniche. Gli è stato contestato di aver telefonato ripetutamente nei giorni precedenti il delitto per sapere dove fosse Marco, e al contempo di non aver contattato l’amico dopo l’omicidio.

Sempio ha precisato che le telefonate risalgono al 7 e all’8 agosto, non ai giorni immediatamente precedenti al delitto. Ha confermato poi di non aver chiamato Marco dopo l’accaduto, spiegando di non sapere cosa dire in una situazione simile, esattamente come molti altri amici.

L’impronta 33 e il DNA sotto le unghie di Chiara

In studio si è passati infine alle questioni scientifiche, come l’impronta 33 e il DNA trovato sotto le unghie di Chiara Poggi. A Sempio è stato chiesto come mai quelle siano state le uniche tracce a lui riconducibili, se è vero che frequentava abitualmente la casa. Egli ha risposto che quelle sono le uniche tracce semplicemente perché non è stata fatta una ricerca approfondita in tutta l’abitazione, mentre le analisi si sono concentrate quasi esclusivamente nei luoghi dove si è consumato il delitto.