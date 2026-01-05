Garlasco, tutti gli indizi contro Sempio e le possibili sorprese oltre dna, scontrino, telefonate e impronte
Il 2026 potrebbe riscrivere la storia giudiziaria del caso del delitto di Garlasco. I riflettori sono puntati su Andrea Sempio, indagato nel nuovo filone d’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nell’ormai lontano 13 agosto 2007. Nel 2015, Alberto Stasi, fidanzato della vittima, è stato condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione.
Quali sono gli indizi contro Andrea Sempio
La trasmissione Mattino Cinque, nella puntata di lunedì 5 gennaio, si è domandata: “Nel 2026 ci sarà una verità definitiva sul delitto di Garlasco?“.
Il programma ha messo in fila gli indizi definiti “plurimi, gravi e convergenti” contro Andrea Sempio che avrebbe in mano la Procura di Pavia.
Nelle mani di chi indaga c’è la perizia super partes della genetista Denise Albani, che ha individuato una possibile compatibilità tra due campioni di dna sulle unghie di Chiara Poggi e la linea genetica paterna di Andrea Sempio, escludendo il dna di Alberto Stasi.
Al vaglio degli inquirenti, inoltre, c’è anche lo scontrino di Vigevano relativo alla mattinata dell’omicidio e consegnato da Sempio ai carabinieri un anno dopo.
E ancora: le tre telefonate fatte da Sempio a casa Poggi nei giorni precedenti l’accaduto.
Sul tavolo della Procura c’è anche l’impronta 33, esclusa dall’incidente probatorio escluso del 18 dicembre scorso, la palmare sulla parete delle scale che conducono alla cantina di casa Poggi, traccia attribuita da chi indaga a Sempio e che secondo l’accusa apparterebbe all’assassino.
Come riepilogato nel servizio di Mattino Cinque, colpi di scena sul caso del delitto di Garlasco potrebbero arrivare anche dalla nuova BPA (Bloodstain Pattern Analysis, Analisi delle macchie di sangue) dei Ris di Cagliari, rilettura della dinamica omicidiaria a partire dalle tracce ematiche presenti sulla scena del crimine, da integrare con la consulenza dell’anatomo-patologa Cristina Cattaneo, incaricata anche di ristabilire la morte di Chiara Poggi.
Le impronte sulla scena del crimine del delitto di Garlasco
Dopo 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi, gli inquirenti cercano ancora risposte nella villetta di via Pascoli a Garlasco dove si è consumato il delitto. Tra le impronte presenti sulla scena del crimine c’è quella di una scarpa con la suola a pallini, dove è presente il sangue della vittima, compatibile con una calzatura numero 42. Sempio ha sempre dichiarato di indossare scarpe numero 44. Nella nuova inchiesta sarebbe emersa anche l’orma di una scarpa mai rilevata che dal gradino zero delle scale della cantina si ripeterebbe nella discesa.
Vicino a una pozza di sangue sul pavimento, in prossimità di dove si sarebbe verificata la fase più violenta dell’aggressione mortale a Chiara Poggi, c’è, poi, l’impronta di quella che potrebbe essere una mano.
Infine, c’è la già citata impronta 33 sulla parete destra delle scale che conducono alla cantina: potrebbe essere stata lasciata da qualcuno che si è appoggiato al muro nel tentativo di guardare versa il basso, senza mettere piede sui gradini sottostanti.
L’altra inchiesta sul delitto di Garlasco
Sul caso del delitto di Garlasco c’è anche un’altra inchiesta a Brescia, che vede indagati l’ex pm Mario Venditti e il papà di Andrea Sempio, Giuseppe.
Secondo l’accusa, nel 2017 Giuseppe Sempio avrebbe corrotto il magistrato in cambio dell’archiviazione del figlio.