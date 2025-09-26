Garlasco, tutti i dubbi sull'alibi di Andrea Sempio nella mattinata dell'omicidio di Chiara Poggi

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Garlasco, sono numerosi i dubbi sull’alibi di Andrea Sempio e sui suoi movimenti nel giorno dell’omicidio di Chiara Poggi. Secondo un’ipotesi investigativa, potrebbe essere stata la madre, e non Sempio, ad aver acquistato il biglietto del parcheggio a Vigevano. Inoltre, un’intensa attività telefonica tra l’uomo e gli amici Freddi e Capra desta diversi interrogativi.

Delitto di Garlasco: cos’ha fatto Andrea Sempio la mattina del 13 agosto 2007

Mentre nuovi scenari si aprono sul delitto di Garlasco dopo l’iscrizione nel registro degli indagati per corruzione in atti giudiziari dell’ex procuratore di Pavia Mario Venditi, si continua a parlare dell’alibi di Andrea Sempio e di un suo possibile coinvolgimento nell’omicidio di Chiara Poggi.

I dubbi sull’alibi di Sempio sono stati protagonisti della scorsa puntata di Ore 14 Sera, condotto da Milo Infante. Il programma in onda su Rai 1 ha ripercorso le azioni di Sempio la mattina in cui Chiara Poggi è stata uccisa.

Secondo la ricostruzione, il 13 agosto 2007 Sempio si sarebbe svegliato e avrebbe fatto colazione intorno alle 9.

In casa con lui c’era solo il padre, operaio in quel momento in ferie. La madre, stando a quanto dichiarato negli interrogatori, era uscita per delle commissioni, utilizzando l’unica auto di proprietà della famiglia.

La donna si sarebbe recata a Gambolò, distante circa 10 chilometri da Garlasco, per far riparare un telecomando.

Il negozio, tuttavia, era chiuso.

Omicidio Chiara Poggi: i dubbi sull’alibi di Sempio

Stando ai tabulati telefonici relativi al telefono della madre di Andrea Sempio, la donna avrebbe inviato un sms ad un amico, ex Vigile del Fuoco all’epoca in servizio a Vigevano, alle 8.47. Un secondo messaggio sarebbe partito dal cellulare della donna verso quello del pompiere alle 9.09.

Il cellulare avrebbe agganciato una cella in via Molino a Gambolò.

Stando a quanto riportato dalla donna e dal marito, il rientro a casa sarebbe avvenuto intorno alle 10. A quel punto, Andrea Sempio avrebbe preso l’auto per recarsi a Vigevano per andare in libreria.

Giunto a Vigevano, avrebbe acquistato il biglietto del parcheggio in Piazza Ducale: stando a quanto dichiarato, erano le 10.18. Un orario testimoniato dallo scontrino che, a un anno di distanza, venne mostrato ai carabinieri in condizioni perfette.

L’ipotesi investigativa

Una delle ipotesi degli investigatori è che a raggiungere Vigevano quella mattina non sia stato Andrea Sempio, ma sua madre.

La donna, durante un interrogatorio dello scorso aprile, nel momento in cui le è stato domandato dei messaggi all’amico ex Vigile del Fuoco avrebbe accusato un malore.

In ogni caso, Sempio ha raccontato di aver trovato la libreria di Vigevano chiusa e di aver fatto una breve passeggiata nei dintorni, per poi tornare a Garlasco alle 11, per passare a trovare la nonna paterna.

Tuttavia, i tabulati telefonici hanno evidenziato un’attività telefonica sospetta e molto intensa avvenuta la mattina del 13 agosto 2007 tra Sempio e gli amici Mattia Capra e Roberto Freddi.

Destano particolare attenzione una telefonata da Sempio a Capra di un secondo alle 9.58 e un sms da Capra a Sempio delle 11.10.

Sono state inoltre registrate:

una chiamata di 40 secondi da Capra a Sempio alle 11 25

un sms da Sempio a Freddi alle 11.59

un sms da Freddi a Sempio alle 12.12

una telefonata di 33 secondi da Sempio a Capra alle 12.17

un sms da Sempio a Freddi alle 12.18.

Secondo la ricostruzione, i Sempio si sarebbero ritrovati a casa per pranzo, poi Andrea sarebbe uscito col padre per tornare in auto dalla nonna. In quel momento, Alberto Stasi stava lanciando l’allarme da casa Poggi.

Sempio e il padre, alle 14.30, avrebbero notato la presenza dell’ambulanza davanti alla villetta dei Poggi, ma sarebbero passati oltre.

Avrebbero raggiunto casa nel pomeriggio, quando Andrea Sempio avrebbe appreso telefonicamente dell’omicidio di Chiara Poggi.